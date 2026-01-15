備戰農曆春節！健保署挹注16億「加成獎勵」補醫護人力缺口

今年衛福部健保署將挹注16億經費，作為醫護人員在春節期間提供醫療服務的加成獎勵金。 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 115年農曆春節連續假期自2月14日開始，到2月22日結束，共有9天假期。由於春節期間為各大醫院急診壅塞高峰期，今年衛福部健保署將挹注16億經費，作為醫護人員在春節期間提供醫療服務的加成獎勵金。

健保署說明，今年農曆春節將針對西醫醫院、急診、基層診所及藥局醫事人力費用予以加成。春節期間，醫院急診、住診診察費、護理費及藥事服務費皆加成100%，西醫基層診所若在除夕至初三間開診，健保署將提供100%加成獎勵；在初四及初五開診，則加成50%；小年夜、小年夜前一日及初六加成則為30%，以鼓勵基層診所開診，提高就醫可近性，避免春節連假期間各大醫院急診壅塞困境重複上演。

廣告 廣告

健保署強調，今年推出的加成獎勵費用不需醫療院所額外申報，且獎勵金的8成以上費用須配予第一線醫護人員，以感謝醫療人員提供春節期間醫療照護。

此外，持有慢性病連續處方箋的患者，上次給藥天數的最後一天只要落在2月14日到2月22日間，即可提前於1月31日起提早回診領藥。若民眾在春節期間有醫療需求，則可透過健保署網站查詢特約醫療院所開診時段。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

新年走春這樣玩！「台南散步」春節加開63梯次免費導覽

快訊》2026首颱「洛鞍」生成！最新路徑曝光