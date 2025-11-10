備戰颱風！ 西螺稻農連夜採收 農會:乾燥廠24hr不打烊

中部中心／蔡松霖 雲林報導

鳳凰颱風即將來襲，不少農民進入備戰狀態，雖然現在還沒到稻穀的最佳採收期，不過有雲林西螺的稻農，因為擔心颱風過後，稻子倒伏嚴重，已經聯繫割稻機業者連夜搶收，雲林西螺農會同時也公告，稻穀乾燥廠，在颱風來襲前，24小時全日不休息！

一片夜色中，很多人都在休息睡覺，但西螺稻田內，割稻機不斷運作，因為鳳凰颱風來勢洶洶，農民不敢大意。





「鳳凰」來勢洶洶稻農連夜搶收 西螺農會：乾燥廠２４小時不打烊

＂鳳凰＂來勢洶洶！ 西螺稻農憂颱風後倒伏連夜採收（圖／民視新聞）

鳳凰颱風，路徑罕見，高機率會從台灣西半部登陸，雲林西螺農民，提前備戰，連夜採收稻子，農會同時也公告，稻穀乾燥廠，在颱風來襲前，24小時全日無休，搶收稻穀。

雖然大部分稻穀，都還沒到最佳的採收期，不過眼看鳳凰颱風已經快到家門口，農民只好提早收割，損失能少一點是一點。





備戰颱風！ 稻農連夜採收 農會:乾燥廠24hr不打烊（圖／民視新聞）





鳳凰颱風逼近，全台戒慎恐懼，只能做足準備，將損失降到最低。

