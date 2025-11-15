備戰2026年地方大選，民進黨內部已開始布局，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農積極爭取代表民進黨角逐台北市長。吳怡農近期頻繁走上街頭，透過與民眾面對面交流，了解市民需求。

備戰！ 吳怡農「街頭舉牌」 邀市民2分鐘聊北市。（圖／TVBS）

吳怡農週五晚間前往人潮聚集的信義街頭，舉牌邀請民眾「借用兩分鐘時間，我們來談談台北市」，積極聆聽市民需求。現場不少支持者上前合照表達支持，台北市議員何孟樺認為，吳怡農勇於表態並有許多積極動作，相信黨中央會妥善安排，找出最強的台北市長候選人。

而台北市長蔣萬安週末連續出席多場校慶活動，和孩子們互動。台北市議員陳宥丞指出，蔣萬安看起來不像有任何擔心，認為民進黨內部現在連整合都有問題，蔣萬安仍照既定步調前進，似乎並未將吳怡農的動作放在心上。

然而，蔣萬安目前面臨的難關可能是雙城論壇。國民黨主席鄭麗文與副主席張榮恭14日已與中共中央台辦主任宋濤會面，但傳出陸委會將展開反制，計劃不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，使原定年底前舉辦的雙城論壇面臨變數。對此，蔣萬安表示，陸委會之前也都表達會樂觀其成，兩座城市之間行之多年的交流其實沒有必要那麼複雜。