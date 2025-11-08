備戰「鳳凰」襲金 台電全力動員整備防颱
根據中央氣象署最新資料，今年第26號颱風「鳳凰」今（8）日上午8時的中心位置約在北緯12.4度，東經132.4度，以每小時33公里的速度向西北西進行；近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，七級風平均暴風半徑達220公里，預估11日前後接近巴士海峽至台灣附近海面。
因應颱風可能帶來的影響和災害，台電金門區營業處已完成動員整備，也呼籲民眾做好防颱措施，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備；若發生停電事故，則請民眾多加利用台電網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，亦可撥打1911客服專線。
台電金門區營業處提醒，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。
台電金門區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將儘速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用。
針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先大眾運輸、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。
