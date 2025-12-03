備戰2026卓冠廷戴瑋姍辭黨職 李坤城接民進黨發言人

（中央社記者葉素萍台北3日電）為備戰2026地方議員選舉，民進黨中央黨部組織部主任張志豪、黨發言人卓冠廷、戴瑋姍已辭去民進黨中央黨部職務，民進黨立委李坤城將接任黨部發言人。

民進黨今天召開中常會，兼任民進黨主席的總統賴清德向中常委提到，中央黨部組織部主任張志豪，以及黨部發言人卓冠廷、戴瑋姍，因將投入明年地方議員選舉，已經辭去中央黨部職務。

賴清德說，他們在黨中央任職期間，無論是推動黨務，還是政策宣導、議題辯護，都給予黨很大幫助。他謹代表中央黨部，向3位優秀人員表達感謝，謝謝他們這段時間以來的辛勞付出。

賴清德也提醒，有意投入明年地方公職選舉的黨工，依黨部「公職候選人提名條例」第6條規定，應在12月24日前提出辭職。

賴清德接著宣布，立委李坤城將接任黨部發言人。

賴清德表示，李坤城中央地方歷練完整，曾經擔任新北市議員、議會黨團總召，也擔任過黨部發言人，與立法院黨團副幹事長，不僅了解地方脈絡，也熟悉政策溝通。

賴清德說，期待李坤城回任黨部發言人團隊後，能夠與發言人吳崢、韓瑩，共同襄助秘書長徐國勇推動黨務、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。（編輯：蘇志宗）1141203