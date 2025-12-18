備戰2026名古屋亞運 楊勇緯、唐嘉鴻積極備戰

10月底才拿下本賽季，也是睽違近2年的國際賽首面金牌，12月初的東京大滿貫賽，仍不敵日本的永山龍樹，柔道男神楊勇緯本賽季告終。18日出席贊助品牌活動時分享，2026的比賽會比較多，還得為奧運拚積分。

柔道選手楊勇緯表示，「就是希望自己能夠，自己身體允許的狀態下，是可以去應付這些比賽的，然後讓自己可以有一個好的表現。」

以健康身體迎接比賽為目標，楊勇緯期待有好表現，而今年也有到日本移地訓練，並在體操亞錦賽奪下首金的唐嘉鴻認為，心態和技術都有成長。

體操選手唐嘉鴻說道，「在日本那邊跟教練的交流、跟選手的交流，其實學到非常多東西，也希望說明年可以帶著這樣子的，不管是進程或者是課表，可以讓自己的身體心理跟技術方面，都有所更大的進步，相信明年亞運跟世錦賽都會更好。」

展望2026年，楊勇緯希望遇到任何事情，都能平淡並以正向心態看待；唐嘉鴻則希望各方面能有所成長，想向日本選手看齊，不一定是一場比賽裡，最厲害的選手，而是每一場比賽，能是非常穩定的選手。