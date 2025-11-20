備戰2026經典賽 國家代表隊明年1/15日國訓中心開訓

備戰2026年WBC世界棒球經典賽，台灣代表隊20日召開選訓會議，將原本大名單人數從50人縮減為43人，名單中包含中職球員、旅外球員，以及台美混血球員，預計明年2月初公布正式30人名單。

因應WBC經典賽明年3月開打，代表隊目前安排1月15日在國訓中心開訓，農曆年後移到台北大巨蛋練習，2月底安排與來訪的日職軟銀、火腿隊進行交流賽，2月28日前往日本宮崎備戰3月2日開打的官辦熱身賽，接著就是3月5日在東京巨蛋舉行的經典賽正式開打。

總教練曾豪駒透露，陳傑憲、林立12強奪冠球員都表達有意願參賽，但還是要看兩人傷勢狀況，兩位台、美混血好手費爾柴爾德（Stuart Fairchild）、隆恩（Jonathon Long）目前也都表態有願意代表台灣出戰經典賽，但旅外球員加入集訓的時間仍待所屬球隊回覆。(編輯：宋皖媛)