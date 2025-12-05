備戰2026縣市選舉！民眾黨新竹黨部「客家小學堂」傳承文化凝聚向心

【民眾新聞網方健龍新竹報導】台灣民眾黨新竹黨部4日舉辦「客家小學堂」活動，特別邀請「客家小阿姨」民眾黨新竹黨部副執行長鍾心渝，以生動活潑的教學方式，帶領新竹夥伴從語言、文化到歌曲，全面認識客家文化的特色與底蘊。新竹市客家人口超過3成、新竹縣更接近7成，新竹黨部社會發展部主任施淑婷表示，希望透過深入淺出的課程，讓大家了解並重視客家文化的延續與傳承。

竹市代理市長兼民眾黨新竹黨部主委邱臣遠也親自出席「客家小學堂」活動，並有多位民眾黨地方黨公職共同參與，包括新竹縣議員林碩彥、竹北市民代表游雅婷、竹東鎮民代表吳俊明、新竹市議員李國璋、客雅里里長蔡穎德及樹下里里長蔡志堅，此外，新竹黨部主任蔡文盛、葉國文均到場與會，充分展現台灣民眾黨對客家文化與地方連結的重視。

邱臣遠表示，客家文化是新竹地區多元族群中不可或缺的重要元素，舉辦「客家小學堂」不僅是文化推廣，更是凝聚黨部夥伴、強化地方交流的重要機會。他強調，面對明年選舉，團隊將持續以更緊密的協作、更多元的活動與更扎實的在地耕耘，讓黨的理念與服務更貼近市民需求。

邱臣遠說，為了傳承客家語言和文化，新竹市府這幾年從個人到家庭、再到整個社區，全面推動各式客家相關計畫。今年新竹市也特別與全球客家總會簽署 MOU，讓新竹的客家文化推廣可以走得更深、更廣、也更具國際連結。

邱臣遠並指出，新竹市政府透過客語課程、說故事與家庭、社區活動，提升日常客語的使用；也首次辦理天穿日祭天、全國客家日等活動，串連在地資源推廣客家文化；此外，市府完成客家會館改造、鹽港溪自行車道與茄苳景觀工程，明年也會持續優化客庄環境，包括風火輪公園彩繪，讓客家文化在新竹持續發光。

民眾黨新竹黨部表示，後續將推出更多與社會教育、文化扎根及公共議題相關的活動，並持續深化與基層的連結，讓未來參選人的政策與服務更貼近市民期待，為明年選舉全力備戰。