備戰2026縣市長選舉 國民黨擬12月底前完成南高屏提名

（中央社記者劉冠廷台北7日電）國民黨備戰2026年地方選戰，預計12月底前完成第一波縣市長提名作業，黨內人士今天表示，12月底前將針對台南市、高雄市、屏東縣提出縣市長參選人，積極布局南台灣選戰，完成國民黨主席鄭麗文想攻下南2都的目標。

藍、綠、白積極布局2026年地方縣市長選舉，民進黨已陸續展開各縣市長提名作業，民眾黨也在日前宣布徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，唯獨國民黨仍靜悄悄，尚未針對22縣市提名縣市長參選人。

不過，國民黨秘書長李乾龍近日在與國民黨立委餐會上宣布，預計12月中旬前完成藍營連任縣市長提名，以及高雄市長、屏東縣長由藍委柯志恩、蘇清泉出戰布局。

但據了解，部分藍營執政縣市首長，因目前仍有市政總質詢等要務在身，盼能在此時先專心於市政，已向國民黨中央表達不希望太快進行提名作業，因此國民黨中央目前可能會先傾向提名已有確定人選的非執政縣市。

黨內人士說，由於立委柯志恩、蘇清泉等人長期經營高雄、屏東等地，也都已表達參選意願，黨中央擬在12月底前完成提名作業；至於台南市的部分，目前包括立委謝龍介以及前立委陳以信都有意參選，因此提名小組將展開協調作業，力拚12月底前順利提名人選。

黨內人士指出，儘早完成南、高、屏等地的提名作業，讓母雞能夠盡快進入選戰模式，帶領議員小雞衝鋒陷陣，力求達成鄭麗文想攻下南2都目標。

此外，國民黨2026年選戰目標是穩住北台灣，搶攻南台灣，為2028年重返執政打下基礎，在積極布局南台灣之際，有黨內人士提醒，藍營長期執政的新竹縣，目前出現多人競爭，茶壺內的風暴正在醞釀，若黨中央處理不當，恐造成分裂危機，讓綠營有機可乘。

藍營地方人士說，新竹縣副縣長陳見賢日前正式表態參選新竹縣長，不過來自新竹縣的國民黨立委徐欣瑩、林思銘也有意角逐，黨內互打的氛圍也逐漸發酵，不利藍軍團結，該如何協調、整合，黨中央需加快腳步，若在內部造成傷痕，將對藍軍地方士氣造成傷害。（編輯：林淑媛、蘇志宗）1141207