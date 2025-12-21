備戰2026選舉 黃國昌證實許甫等6名民眾黨一級主管24日請辭

民眾黨副秘書長許甫。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

佈局2026九合一選舉，據民眾黨規定，有意選舉者不得擔任中央黨部一級主管、地方黨部主委，應在當選日前一年請辭。民眾黨主席黃國昌今（21日）證實，包括民眾黨副秘書長許甫、新聞部主任吳怡萱等6人將請辭，他說，民眾黨是制度的政黨，一級主管若要投入選舉，都要依黨的制度請辭。

據民眾黨今年8月10日第三屆第二次制定通過的「公職人員選舉提名條例」規定，凡地方黨部主任委員及副主任委員擬參加公職選舉者，應於該項公職就職日1年半前辭職；凡中央黨部一級副主管以上擬參加公職選舉者，應於該項公職就職日1年前辭職，否則不得申請登記為該項公職人員提名初選之候選人。

廣告 廣告

民眾黨今年上半年已陸續更換地方黨部主委，包括：台北市議員張志豪、台中市議員江和樹、新竹市議員李國璋等人，都已卸下地方黨部主委身分，至於中央黨部的部分，遲遲未更換，也引發部分黨員質疑。據悉，目前黨中央有意參選者，最高層級為黨副秘書長許甫，還有新聞部主任吳怡萱、國際部主任林子宇、社發部主任張清俊、社發部副主任林志學及秘書行政部副主任蔡君婷等6人，將在24日集體請辭，正式投入2026選舉。

黃國昌下午出席民眾黨舉辦的「憲政還是亂政」公民論壇並受訪，他強調，民眾黨是個有制度的政黨，一級主管若有意願投入選舉，按照規定就是須請辭，有意參選的許甫等人，都會在24日請辭。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍黨團明告發5大法官瀆職 黃國昌：民眾黨聲援 但北檢不會有動作

黃國昌自稱「起碼可以當個部長」張景森：顯示他對公共責任的輕忽