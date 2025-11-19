備戰2026！黃國昌宣示藍白合不容破壞 鄭麗文：違紀者依各黨家規處理
2026選舉藍白合受矚目。民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文今天會面，全程公開。黃國昌強調藍白合不容破壞，兩黨的競爭絕對不是零和賽局，民眾黨有最大的誠意，用最好的機制挑選最強的團隊。鄭麗文認為民眾黨提出最晚能在明年3月前確定民調整合方式是合理時間點，並強調對「願賭不服輸，自己不是最佳人選又要選到底」，必要時就依各黨家規處理。
鄭麗文和黃國昌下午會面，民眾黨出席名單為黃國昌、祕書長周榆修、代理副祕書長黃成峻、執行長賴香伶、立法院黨團主任陳智菡，國民黨則由鄭麗文率領副主席兼祕書長李乾龍、副祕書長兼組發會主委李哲華、立法院黨團總召傅崐萁、文傳會主委吳宗憲出席。
鄭麗文今天與黃國昌會面，會談開始前，雙方互相贈禮，鄭麗文送出「鶯歌彩瓷圓盤」，象徵雙鵲同行、台灣必贏，藍白合作順利圓滿。黃國昌則回贈水泥製作的鎢絲燈，代表台灣在這晦暗不明的時刻，希望兩黨為台灣點亮一盞燈。
鄭麗文在會中表示，今天是台灣民主發展迎來嶄新里程碑，首先在民主政黨合作上，從過去一年在國會擴大深化到地方選舉，不希望在地方自治選舉過程中，因為鷸蚌相爭導致劣幣驅逐良幣，希望選賢與能，在地方選舉上能讓最好的團隊、最強人選、最符合人民期待的參選人順利產生跟當選。
鄭麗文說，不只希望讓最強的人當選，而且希望一加一大於二，全方位合作無死角、長短互補。在未來選舉過程中，產生最強人選、團隊，最後受益的一定是台灣人民；藍加白會是台灣主流最新民意，帶給人民最好政策、團隊、最佳的治理，人民會成為最大贏家，這是兩黨合作最重要的初衷與目標。
黃國昌表示，民眾黨和國民黨有不同的過去、背景、政策，但這不會阻礙兩個政黨為國家與人民共同合作，民主政治下，政黨一定有競爭，但競爭不需惡言相向、拚得你死我活，政黨的競爭可以帶給國家良性進步。
黃國昌說，台灣現在處於內外交迫的關鍵時間點，為了回應主流民意、捍衛國家安全、讓下一代到未來，兩黨的競爭絕對不是零和賽局，相反地，應共同思考，為了更高的價值與大局，如何攜手合作。
黃國昌說，過去一年來，藍白在國會的合作雖不是每次都意見一致，但這些差異都無法阻止推動改革的心。他們有最大的誠意、用最好的機制挑選最強團隊，他將責成民眾黨智庫向國民黨政策會請益，用行動告訴台灣人兩黨智庫對接，共同討論地方治理及2026目標，幫台灣找回民有、民治、民享的國家。
鄭麗文面對媒體詢問藍白整合相關議題時說，如果兩黨都有優秀人選，也有高度意願，勢必要透過機制產生社會上高度認同的最強人選，相信未來民調是不可或缺的工具。至於如何進行，要等到兩黨針對具體提名作業或各縣市不同狀況進行討論時，才會有具體答案。
鄭麗文強調，民眾黨提明年3月前確定民調整合方式的時間點合理，不過不是給壓力或限制，而是希望過程中一步步踩得穩健，考慮到各方考量，不是故意推延，也不要過於倉促，希望在大家高度誠意與智慧下，可以順利完成相關作業與提名。
針對媒體詢問，若有黨內的人破壞藍白合作，兩黨是否有相關處分。鄭麗文說，兩黨都應有自己的相關黨章與紀律規定，這就回到各黨自己相關黨章與紀律，怎樣的言行是違反自己政黨的規範，該怎麼辦就怎麼辦。
鄭麗文說，非要祭出黨紀的情況，例如惡意破壞，或是願賭不服輸，自己不是最佳候選人可是又要參選到底。但若大家有正確態度及心理建設，共同為了大局全力以赴，接受公平公開遊戲規則的結果，過程極盡所有該有的溝通與努力，讓可能的誤會摩擦以及矛盾衝突降到最低，甚至不存在，當然希望過程一切順利圓滿，但必要時依據各黨家規處理。
黃國昌鄭麗文會面直播
