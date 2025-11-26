備戰2026！他示警國民黨：這4縣市有隱憂

▲國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌舉行「鄭黃會」，為藍白合凝聚共識。（圖／記者林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 距離2026年九合一選舉僅剩約1年，民進黨的選對會已先後提名多個縣市人選，包括台中市、嘉義市、宜蘭縣和台東縣，其中新北市長確定徵召立委蘇巧慧參選。相較之下，國民黨方面是否與民眾黨進行「藍白合」仍是各界關注的焦點。國民黨主席鄭麗文日前已與民眾黨主席黃國昌會面，雙方對於明年的地方選舉合作基調保持正面態度。前立委蔡正元提醒國民黨，2026年選舉並非沒有風險，尤其要換新人的執政縣市更需謹慎應對。

蔡正元25日在政論節目中指出，2026年選舉的基礎若能打好，對於2028年的總統大選機會就會很大。但他提醒，國民黨在2026年並非沒有風險，特別是宜蘭縣和嘉義市，這兩個縣市若要換新人參選，必須格外謹慎，此外，雲林縣和彰化縣也要小心，只要是現任首長不能連任，或是要更換新人的地方，都不能掉以輕心，上次丟掉的澎湖縣，這次也應該想辦法奪回。

蔡正元強調，國民黨對於目前執政且要爭取連任的縣市，也都不可掉以輕心，必須全力鞏固。他提出警示，若國民黨只顧著贏得都會地區，卻丟失了地方鄉村的縣市，民進黨就會採取「鄉村包圍都市」的戰略，這將會嚴重影響總統大選的選情。他直言，黨內有地方首長擔任行政職務，可以獲得資源，是很好的優勢，但必須將連任縣市視為優先重點，不能有絲毫鬆懈。

