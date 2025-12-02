備戰2026！卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人 接任人選曝光

即時中心／綜合報導

距離2026地方九合一大選剩不到一年，今（2）日有媒體報導指出，身兼黨發言人的新北市議員卓冠廷、戴瑋姍為備戰2026，配合黨公職須於就職日前1年辭職的規定，最快本週就會向主席請辭。至於發言人後續由誰接任？黨內現已鎖定「具有戰力與經驗」的立委，據了解將由立委林楚茵、李坤城接下。

根據民進黨《公職候選人提名條例》第6條規定，「中央黨部黨工擬參加公職選舉者，應於該項公職就職日1年前辭職，否則不得申請登記為該項公職人員提名初選之候選人，主辦黨部亦不得受理其申請」。

《鏡報新聞網》今報導，繼前組織部主任張志豪宣布從「賴清德幹訓班」結業，將投入2026新北中和議員選舉，身兼黨發言人的新北市議員卓冠廷、戴瑋姍，最快本周就會向主席請辭，以符合黨內規定。據了解，兩人均已遞出辭呈。

另外，民進黨兩位發言人的空缺，目前黨內已鎖定「具有戰力與經驗」的立委接棒；根據《三立新聞網》報導，將由立委林楚茵、李坤城接下發言人工作，，與現任新聞部主任吳崢、發言人韓瑩搭檔發揮即戰力。

卓冠廷也在上午對於請辭發言人的報導做出回應，他表示因要競選連任，依規定必須在本月24日前離開發言人的位置；明日他將出席中常會，應該當天會正式宣布。

