備戰2026！卓冠廷、戴瑋姍、張志豪辭黨職 新任民進黨發言人是回鍋的他

民進黨兩位現任發言人卓冠廷與戴瑋姍及組織部主任張志豪，為備戰2026年選戰，已正式辭去黨中央職務。民進黨今（3）日召開中常會，民進黨發言人韓瑩會後轉述，黨主席賴清德表示，接下來由民進黨立委李坤城接任黨部發言人，期待他回任團隊後能夠與吳崢、韓瑩兩位發言人，共同襄助秘書長徐國勇。



賴清德指出，3位在黨中央任職期間，無論是在黨務推動，政策宣導、議題辯護，都給予黨很大的幫助，在此代表中央黨部向3位優秀的同志表達感謝，謝謝他們這段時間以來的辛勞付出。賴清德也提醒，有意投入明年地方公職選舉的黨工同仁，依黨部《公職候選人提名條例》第6條的規定，應在12月24日前提出辭職。

對於李坤城接任黨部發言人，賴清德表示，他不僅中央地方歷練完整，也曾擔任新北市議員、議會黨團總召，更曾擔任過黨部發言人與立法院黨團副幹事長，不僅了解地方脈絡，也熟悉政策溝通。期待他回任黨部發言人團隊後，能夠與吳崢、韓瑩兩位發言人，共同襄助國勇秘書長的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。

