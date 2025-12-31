備戰2026！吳欣岱辭台灣基進秘書長 再戰港湖北市議員

吳欣岱辭去黨職備戰2026。（翻攝吳欣岱臉書粉專）

面對2026地方選舉，各陣營持續布局，心臟血管外科醫師、台灣基進秘書長吳欣岱，2022年挑戰港湖區市議員，當時以1萬186票成為落選頭，昨（30日）晚間她宣布辭去黨務，將再度挑戰同區市議員。

吳欣岱昨晚間透過社群宣布，辭去台灣基進秘書長黨職，為2026備戰，她表示，接下來會專心投入地方選舉與地方經營，吳欣岱坦言，「這個決定不容易，但我相信，每個人都應該在最需要的地方承擔責任」。

吳欣岱表示，擔任秘書長期間，有幸與夥伴一起努力，走訪各地黨部、與黨員直接對話，也嘗試改善制度上的不足，感謝這段歷程的同時，也感受到當前社會最緊迫問題，不只是外部威脅，更是內部分歧與互信流失，她認為，「地方需要有人在第一線，回應民眾的日常需求。這也是我選擇回到地方的原因」。

吳欣岱2020年被台灣基進列入不分區立委排名第三，但因政黨票得票未達門檻，台灣基進未獲不分區立委名額，吳欣岱2022、2024分別投入台北市議員及立委選舉，雖然皆未能高票當選，但持續於港湖區耕耘。





