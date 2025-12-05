備戰2026？ 柯文哲突脫口：我自動請纓去住南部

民眾黨前主席柯文哲。（資料照／鄧博仁攝）

民眾黨前黨主席柯文哲交保後，昨（4日）首次與黨主席黃國昌合體，以直播方式「復出」；談到明年2月1日民眾黨新立委上任，民眾黨後續的規劃時，柯突然說出，「我是自動請纓，我要去住在南部」！

柯文哲在直播中指出，新的立委上來還是新手，所以還是要有人在立法院繼續擔任教練的角色。黃國昌則回應，新的委員上來，以後每周二、五還是會陪立委開晨會，也要幫助更多年秋人投入地方政治、地方治理。

柯文哲續指，其實2月1日以後事情很多，包含黃國昌要選舉，還有帶議員、立委還是新手，不是那麼容易，且立法院本來相當複雜，不是進來可以馬上可以上線，所以要有人可以帶他們。

廣告 廣告

接著柯文哲則是突然面帶笑容地說出，「我是自動請纓，我要去住在南部」；此時，黃國昌則喊，「等一下、等一下，我們把12月的言詞辯論先做完！」此時柯仍不斷大笑，還說「我讀那些（開庭資料）讀得很煩，越讀越生氣」、「寫一寫、鬼扯一番，人跑了升官去」。

另外，談到藍白合議題時，被問及何時和國民黨主席鄭麗文見面，柯文哲則是表示，不用為見面而見面，該見的時候就會見；縣市長選舉就把規則定清楚就好，不要再讓分了。他也提及，講好全民調、幾家民調公司，以及要不要拿掉極端值等，說清楚且規則定好即可，雖然比賽規則不能百分之百保證公平，但他建議黃國昌到時跟鄭麗文講清楚，包括時間點、規則定清楚，時間到就比民調，「我們一定不會耍詐」。

【看原文連結】