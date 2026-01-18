備戰2026 民眾黨提共同政策

台灣民眾黨十八日上午在台北舉行「民眾的事，我們的事」二０二六共同政策綱領記者會，民眾黨主席黃國昌（前右三）與民眾黨嘉義市長參選人張啟楷（前左）及多個縣市議員參選人出席，一同高喊口號爭取選民支持。（中央社）

記者傅希堯∕台北報導

民眾黨主席黃國昌十八日指出，二０二六地方選舉民眾黨共同政策綱領四大核心願景為「穩社會、顧生養、保安康、壯產業」，並提出三十六項政見。而在與國民黨之共同政見方面，藍白兩黨已就大致內容與方向完成預擬，但因國民黨需進行黨內參選人徵詢程序，民眾黨正等待國民黨通知回應。

黃國昌指出，民眾黨二０二六地方選舉共同政見白皮書共八十頁，比對各中央部會送交立法院的書面報告，民眾黨的內容不僅更充實也具體可行。民眾黨二０二六年將提出「九支箭顧台灣」，包括「穩社會、顧生養、保安康、壯產業」等四大目標，要讓台灣人民「站得更穩、活得更好、走得更遠」。

民眾黨指出，九支箭競選政見包括居住正義、人本交通、生養無畏、全齡友善、教育優化、身心健康、低碳家園、產業升級、族群共融，並有三十六項具體政見主張，可清楚且務實地照顧全民。

黃國昌表示，財政收支劃分法修法後，透過制度讓地方政府獲得充足財源，未來將監督每分錢都花在刀口上，負責地回應人民期待；未來縣市長不須再抱執政黨大腿，或和總統咬耳朵才能爭取預算、建設，目的就是要破除過去宮廷式政治。

會前媒體詢問，和國民黨何時提出共同政見。黃國昌表示，前陣子兩黨智庫已進行密集磋商，大致內容與方向也已完成預擬；目前國民黨還需要進行黨內參選人徵詢程序，民眾黨表示尊重及等待國民黨通知。