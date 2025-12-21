備戰2026！民眾黨許甫、吳怡萱等6位一級主管24日請辭 黃國昌證實了

記者詹宜庭／台北報導

為了備戰2026年地方選舉，根據民眾黨去年黨代表大會通過的決議規定，凡有意參選者，不得擔任中央黨部一級主管、地方黨部主委等職務，並須於擬參選職位的當選日前一年請辭。民眾黨主席黃國昌今（21日）證實，副秘書長許甫等人將於12月24日請辭，所有參與選舉者都會依照黨內規定辭去相關職務。

根據民眾黨《公職人員選舉提名條例》，若地方黨部主委及副主委擬參加公職選舉，應於該項公職就職日前一年半辭職；若中央黨部一級副主管以上人員擬參選，則應於就職日前一年辭職。未依規定請辭者，將不得申請登記為該項公職人員的提名初選候選人。換言之，有意參選者須在今年12月28日前完成辭職。各地方黨部已於今年上半年陸續完成人事調整，包括台北市議員張志豪、台中市議員江和樹、新竹市議員李國璋等人，皆已卸下地方黨部主委職務。

廣告 廣告

據了解，目前中央黨部內有意參選地方議員者，包括副秘書長許甫、新聞部主任吳怡萱、國際部主任林子宇、社發部主任張清俊、社發部副主任林志學，以及秘書行政部副主任蔡君婷。他們將於12月24日離開中央黨部，正式投入地方選戰。黃國昌今日受訪時也證實，民眾黨是一個有制度的政黨，黨內規定明確，有意參選的一級主管必須請辭，許甫等人皆會依規定於12月24日辭職。

更多三立新聞網報導

北捷隨機殺人！黃國昌為罹難者默哀半分鐘：用勇氣善良克服一切邪惡恐懼

藍白彈劾賴清德！黃國昌預告26日提程序草案：各地舉辦完公聽會後再表決

5大法官判憲訴法違憲 黃國昌指「無效判決」：無法無天劣行丟光台灣臉

高虹安滿血回歸是惡夢？ 她曝黃國昌背脊發涼︰如意算盤被新竹風吹翻？

