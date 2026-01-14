備戰2026 民眾黨1/18舉行政策綱領記者會 下階段與藍營發表共同政見

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

民眾黨本週日（18日）將舉行民眾黨2026共同政策綱領記者會，黨籍宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷都將出席，向國人報告民眾黨「4大核心、9大政策綱領、36項價值主張」之政策，下階段預計與國民黨共同政見發表。

民眾黨今舉行中央委員會，會後發布新聞稿說明。黨主席黃國昌在會議一開始，向全體中央委員報告此次訪美行的成果與收穫，並直接與美方溝通，表達國人對1.25兆軍購特別條例的疑慮：嚴重缺乏資訊透明、國會監督形同虛設以及採購項目是否真正符合台灣防衛需求；對此，獲美方正面回應，明確回覆將盡速與民進黨政府溝通，以就特別條例所欲授權採購之項目及內容，盡速向國會報告說明。

另也聚焦國內民生與警消權益，黃國昌說，目前針對行政院公然違法、不編列立法院三讀通過「警察人員人事條例」預算，苛扣警消退休金，民眾黨無償替退休警消啟動團體訴訟，目前全台各地共有23個收件站，收件狀況踴躍，截至昨日為止，收件數已達368件，收件作業將持續進行至1月31日。

黃國昌強調，民眾黨會將會以具體行動捍衛警消權益，而具義消背景的北市議員張志豪也加入「退休警消工作小組」擴大服務，讓畢生站在第一線、出生入死守護社會安全的警消弟兄、能依法領到該屬於他們的退休金，遏止政府持續踐踏、剝削警消人員。

黃國昌也宣布，民眾黨本週日將舉辦重大活動，於交通部集思會議中心會議廳舉辦「民眾的事，我們的事！台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」，邀請陳琬惠、張啓楷等人，完整向國人報告民眾黨「4大核心、9大政策綱領、36項價值主張」之政策，清楚向國人報告對地方治理藍圖、未來長期擘劃的具體主張。

黃國昌表示，民眾黨負責任的在國會強力監督，同步更於地方推出最強人選，也透過發布政策綱領，展現台實踐「為民服務、解決問題」的堅定決心，而下階段和國民黨共同政見發表，待兩黨意見收攏後，進一步向國人報告。

