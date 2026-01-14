備戰2026 民眾黨18日發表共同政策綱領聚焦4大核心

（中央社記者陳俊華台北14日電）民眾黨今天說，18日將舉行2026共同政策綱領記者會，報告「4大核心、9大政策綱領、36項價值主張」政策；下階段和中國國民黨的共同政見發表，也將待兩黨確認後向民眾報告。

台灣民眾黨今天舉行中央委員會。民眾黨指出，18日將舉辦「民眾的事，我們的事！台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」，邀宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷等人，報告民眾黨「4大核心、9大政策綱領、36項價值主張」政策，及對地方治理藍圖、未來長期擘劃的具體主張。

民眾黨表示，除負責任地在國會強力監督，同步更在地方推出最強人選，透過發布政策綱領，展現民眾黨實踐「為民服務、解決問題」的堅定決心。下階段和國民黨的共同政見發表，將待兩黨確認後，進一步向民眾報告。

另外，民眾黨說，會中民眾黨主席黃國昌就向全體中央委員報告這次訪美成果。黃國昌表示，此趟拜會美國貿易代表署、美國國務院、AIT全球總部與美國戰爭部等政府機關，確實傳達民眾黨在兩岸、外交與區域安全上的務實立場。（編輯：林興盟）1150114