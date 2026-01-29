備戰2026！綠營六都議員初選2/4起跑 提名總額度正式掀牌

2026年九合一選舉腳步逼近，民主進步黨中央黨部於今（29）日正式公告2026年直轄市議員提名初選相關辦法，宣告六都（台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市）議員選戰佈局正式啟動 。根據公告，有意爭取提名的黨員，將於下週2月4日起開始領表登記，若協調不成，最快將於3月2日展開電話民調 。

初選時程拍板 過年後隨即開跑

根據民進黨公告，六都議員提名的領表及登記期間定於2026年2月4日（週三）至2月10日（週二）。有意參選者需前往各直轄市所屬黨部辦理，受理時間為每日上午9時至12時、下午1時30分至5時 。

民進黨台北市議員提名名額。（圖／中天新聞製圖，下同）

在選務時程方面，登記截止後將先行展開黨內協調，協調截止日為2月13日。若選區內無法達成協議，中央黨部將依規定辦理民意調查決定提名人選。初選民調執行期間預計為3月2日至4月10日，必要時得展延一週。

登記門檻：需繳50萬元、新住民參選有優惠

在參選資格部分，登記者原則上須在2026年11月28日投票日前，入黨連續滿兩年以上。不過，為鼓勵多元聲音進入議會，公告中特別援引「新住民提名特別條例」，凡新住民黨員參選者，不受入黨需滿兩年的限制。

民進黨新北市議員提名名額。

至於參選的財務門檻，每位登記候選人共需繳納新台幣50萬元，包含：

登記費：20萬元（不退還）。

民調費：20萬元（若該選區同額競選則全額退還，協調撤回或退選者退還三分之二）。

保證金：10萬元（公告候選人名單後退還，違紀競選者沒收）。

民進黨桃園市議員提名名額。

此外，中央黨部黨工若擬參選，須在公職就職日（2026年12月25日）的一年前辭職 ；具組織推廣專員身分者，則須在登記日前一年辭職，否則不受理登記 。

民進黨台中市議員提名名額。

民調定勝負 提名名額各區底定

本次公告詳細列出了六都各選區的提名名額及女性保障席次（詳細名額請見附圖）。民進黨中央強調，若協調截止後仍須進行初選，將依據「第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法」進行，以公平公正的機制產出最強候選人，力拚2026年議員席次極大化。

民進黨台南市議員提名名額。

民進黨高雄市議員提名名額。

