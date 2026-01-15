備戰WBC經典賽展開集訓 首批名單公布陳傑憲續扛隊長

團拜祈福，中職、棒協、運動部長李洋陸續致贈加菜金，中華隊備戰經典賽第一階段集訓，在國家運動中心展開，首批入選球員32人，以中職球員為主，開訓日31人報到，外野手陳傑憲再擔任隊長，他笑稱，大家在母隊和國家隊都相處過，一進休息室，就有「菜市場」的感覺。

世界棒球經典賽中華隊隊長陳傑憲指出，「我會盡我自己最大的職責幫助團隊，把氛圍帶到最好，我不敢保證我能打多好，但我能保證我希望我能夠把團隊的氣氛帶到最高點。」

廣告 廣告

內野手吳念庭說，「育成、子偉，我們這些都會，有經驗的就會跟一些年輕的一些，比較積極的去對話溝通。」

氣氛很好同往邁阿密前進，世界12強扮演心靈捕手的林家正再披國家隊戰袍；近期2次遭指定讓渡的內野手鄭宗哲，雖然狀況未定，仍入隊練習；效力匹茲堡海盜小聯盟系統的24歲投手張弘稜，坦言有點緊張。

投手張弘稜表示，「第一次入選，我還是先問他鄭宗哲一些問題，或需要準備什麼之類。」

內野手鄭宗哲說，「之前在海盜跟在光芒的時候，他們都有答應，就是讓我來這邊訓練，他們覺得也不錯，可以這段時間，有一個團隊可以訓練。」

捕手林家正指出，「很多熟悉的面孔，有幾個也沒有遇過，所以也很期待新的團隊，然後會產生怎樣的火花。」

古林睿煬、孫易磊等16位投手、吉力吉撈．鞏冠、林家正等4位捕手，內野手有鄭宗哲、張育成等7位，外野手有陳傑憲、林安可等5位，總教練曾豪駒說，第一階段目標是提升個人技術，也透露，台裔美籍的費仔和龍仔，將在2月28日入隊。

總教練曾豪駒回應，「龍仔他去年就在三A的時候，他就是有一個優異的打擊能力，那費仔過去，就是我們了解，他在腳程上面，其實是非常有破壞力的。」

中職會長蔡其昌強調，大聯盟限制多，而這次有旅美、旅日、旅韓球員，難度高也比較複雜，才無法一次公布43人大名單，但通過陸續集訓，將在2月3日提出最終30人名單。

更多公視新聞網報導

台灣展開經典賽首階集訓 陳傑憲再任隊長

WBC中華隊27人名單缺鄭宗哲 獲大聯盟春訓邀請婉拒經典賽

WBC公布經典賽28人名單 中職：2/19前尚有調整空間

