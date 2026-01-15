備戰WBC！台灣陣容曝光「他回來了」 李洋出席開訓發加菜金：後勤全力支持

李洋今出席WBC台灣代表團開訓儀式，發放加菜金並承諾給予後勤支援。（鏡報董孟航）

2026世界棒球經典賽即將在3月登場，代表台灣出賽的中華隊今（15日）在高雄國訓中心正式展開集訓，首批參與名單正式曝光，上一次率領台灣在12強奪下冠軍的陳傑憲再次扛起台灣隊長的頭銜，運動部長李洋今也出席開訓儀式，與中職、棒協一起發放加菜金共90萬元，並承諾後勤會全力給予支援。

台灣隊選手們今在國訓中心正式開訓，這也是運動部去年成立之後迎來的首場國際棒球一級賽事，運動部表示，這次以「歷屆最高規格」全力支援，包括：創新高備戰經費（組訓及情蒐共計6000萬元）；保險實支實付、後勤一次到位；超過40人專業團隊全程支援（包含醫師、物理治療師、營養師、運動心理諮詢老師、運動防護員等等的行政後勤及情蒐團隊的強大陣容）。

廣告 廣告

李洋承諾後勤全力支援，要讓選手們無後顧之憂全力拚戰。（鏡報董孟航）

李洋現身發加菜金 盼選手無後顧之憂全力拚戰

運動部長李洋原本今天要出席行政院會，特別請假到場，為選手和教練們加油打氣。李洋表示，不論成績如何，希望球員們展現國家精神和態度，並承諾後勤團隊一定會全力支援，如果有任何照顧不周的地方，也請選手和教練隨時提出，強調一定要讓台灣的選手們無後顧之憂去全力拚戰。

中職聯盟會長蔡其昌、棒協常務理事高人傑等單位代表今也出席開訓儀式，蔡其昌代表聯盟發50萬元加菜金，李洋和高人傑也分別代表運動部、棒協各發20萬元，共計90萬元，希望讓鼓勵選手，讓選手帶著自信出征，打出數於中華隊的風格和精神。

蔡其昌代表中職聯盟發50萬元加菜金，隊長陳傑憲代表領取。（鏡報董孟航）

集訓名單公布 2屆元老確定回歸

首批32人名單公布，包含投手16人、捕手4人、內野7人、外野5人，其中有6名旅外選手，本土選手中以富邦悍將的5人為最多，統一獅陳傑憲再度擔任台灣隊長。值得注意的是，曾參與過2次WBC的陳冠宇，原本傳出在12強後就從國際賽「畢業」，這次也再度點頭參賽，但因為私人行程，今天尚未報到，過幾天才會加入；總教練曾豪駒開玩笑表示，是他不厭其煩一直去問他，陳冠宇可能被問到受不了所以回來了，感謝他願意再為國家披上戰袍。

台灣選手們今在高雄國訓中心正式開訓。（鏡報董孟航）

WBC台灣代表隊32人名單

投手

林凱威（味全龍）、林詩翔（台鋼雄鷹）、韋宏亮（台鋼雄鷹）、李東洺（富邦悍將）、張奕（富邦悍將）、曾峻岳（富邦悍將）、鄭浩均（中信兄弟）、吳俊偉（中信兄弟）、胡智爲（統一獅）、賴胤豪（樂天桃猿）、莊昕諺（樂天桃猿）、陳冠宇（樂天桃猿）、古林睿煬（日職火腿）、孫易磊（日職火腿）、王彥程（韓職韓華）、張弘稜（美職海盜）

捕手

吉力吉撈．鞏冠（味全龍）、蔣少宏（味全龍）、戴培峰（富邦悍將）、林家正（旅美自由球員）

內野手

王博玄（台鋼雄鷹）、吳念庭（台鋼雄鷹）、張政禹（味全龍）、林子偉（樂天桃猿）、張育成（富邦悍將）、江坤宇（中信兄弟）、鄭宗哲（美職光芒，遭DFA）

外野手

邱智呈（統一獅）、陳傑憲（統一獅）、宋晟睿（中信兄弟）、陳晨威（樂天桃猿）、林安可（日職西武）

更多鏡週刊報導

WBC經典賽台灣集訓陣容疑被暴雷！MLB台美混血球員入陣 中職回應了

熱賣28年 肯德基宣布「原味蛋撻」即將走入歷史！眾人哀嚎：不要鬧了

「小鳥吃吐司」爆欠薪惡意倒閉！老闆林致兵道歉了 民眾黨參選被拔黑歷史曝光