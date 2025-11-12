備戰WBC！韓國赴東京巨蛋打交流賽 二壘手：應該比台北大巨蛋更好吧
世界棒球經典賽即將在明年3月開打，台灣屆時也將赴東京巨蛋和日本、韓國、澳洲、捷克對決，爭取唯二的晉級門票。近日韓國隊將到東京巨蛋先和日本隊打交流賽，陣中球員申珉宰受訪說他沒去過東京巨蛋，但認為應該會比去年在世界12強賽體驗過的台北大巨蛋還要好。
現效力於韓國職棒LG雙子隊的29歲野手申珉宰，去年在12強賽中為韓國隊的二壘手，他也要角逐明年參與WBC的資格，他的競爭對手中有正效力於MLB道奇隊的金慧成，挑戰不小。而他今（12日）在韓國隊總教練柳志炫帶領下出發前往日本，將在15、16日於東京巨蛋和日本隊進行交流賽。
申珉宰出發前受訪表示他真的很想參加WBC，也說若和金慧成等人一起訓練對他也會很有幫助。他說自己之前有去日本集訓過，但不僅沒去過東京巨蛋，就連東京都沒有去過。
他透露，去年他參加12強的時候有來台北大巨蛋打球，他說台北大巨蛋不錯，「但我想東京巨蛋應該會更好吧」，相信自己到那邊訓練幾天就能適應了。申珉宰也提到之前在12強和日本交鋒的經驗，他認為日本隊的投球速度更快，指叉球的軌跡也跟韓國的略有不同，這次遇上的日本隊陣容和之前不一樣，他也很期待會遇到那些投手。
