備註行政院發 民進黨割稻尾

普發現金專案啟動，民進黨祕書長徐國勇日前要求黨內所有黨公職設立「便民服務站」，還必須掛統一格式紅布條，引來不少綠營基層反彈。（洪浩軒攝）

普發現金12日起陸續入帳，但匯款備註欄特別寫「行政院發」、「全民+1政府相挺」，引發網友質疑。國民黨前發言人鄧凱勛批評，行政院及民進黨公職們匆忙收割，臉皮厚到不可思議。民眾黨立院黨團也回顧過去閣揆卓榮泰、綠委們反對普發現金言論，酸民進黨割稻尾搶第一。

鄧凱勛昨表示，民眾期待已久的普發1萬元陸續到帳，備註欄寫著「政院發」，且前幾天看到許多綠營民代不斷在社群發文表示「要領1萬，可以找民進黨服務處幫忙」，或是把普發現金1萬元說成是綠營政績，種種舉動讓人瞠目結舌，驚訝於綠營的臉皮怎能厚到如此不可思議。

鄧凱勛批評，行政院與民進黨的這些黨公職們，如今匆匆忙忙地出來收割，甚至說出領1萬元找民進黨云云，行政院是不是也在配合中共統戰？綠營民代是不是也在執行「終極窮台計畫」？

民眾黨團則列舉，卓榮泰曾說「大家拿到錢只能買遙控飛機」、「普發現金違憲還要舉債，我天人交戰」，而民進黨團總召柯建銘批「普發現金是賣台行為，藍白買票必遭人民唾棄！」綠委吳思瑤昔稱「普發現金是中共認知作戰介入罷免」，綠委沈伯洋也抹紅「普發現金是共產黨的招，先窮台，再統一」。

民眾黨團指出，民進黨把自己一路痛批的「違憲、賣台」普發1萬元變成自己的德政，吳思瑤等一票民代更紛紛高掛「普發現金服務處」布條想完美收割，普發1萬真的不像賴清德總統說的「買個菜就沒了」，這1萬元不但可讓人民好好運用，還可以讓人民目睹一幕幕官場現形記，撕爛這些民進黨政客的雙標假面。