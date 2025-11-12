備註行政院發 民進黨割稻尾
普發現金12日起陸續入帳，但匯款備註欄特別寫「行政院發」、「全民+1政府相挺」，引發網友質疑。國民黨前發言人鄧凱勛批評，行政院及民進黨公職們匆忙收割，臉皮厚到不可思議。民眾黨立院黨團也回顧過去閣揆卓榮泰、綠委們反對普發現金言論，酸民進黨割稻尾搶第一。
鄧凱勛昨表示，民眾期待已久的普發1萬元陸續到帳，備註欄寫著「政院發」，且前幾天看到許多綠營民代不斷在社群發文表示「要領1萬，可以找民進黨服務處幫忙」，或是把普發現金1萬元說成是綠營政績，種種舉動讓人瞠目結舌，驚訝於綠營的臉皮怎能厚到如此不可思議。
鄧凱勛批評，行政院與民進黨的這些黨公職們，如今匆匆忙忙地出來收割，甚至說出領1萬元找民進黨云云，行政院是不是也在配合中共統戰？綠營民代是不是也在執行「終極窮台計畫」？
民眾黨團則列舉，卓榮泰曾說「大家拿到錢只能買遙控飛機」、「普發現金違憲還要舉債，我天人交戰」，而民進黨團總召柯建銘批「普發現金是賣台行為，藍白買票必遭人民唾棄！」綠委吳思瑤昔稱「普發現金是中共認知作戰介入罷免」，綠委沈伯洋也抹紅「普發現金是共產黨的招，先窮台，再統一」。
民眾黨團指出，民進黨把自己一路痛批的「違憲、賣台」普發1萬元變成自己的德政，吳思瑤等一票民代更紛紛高掛「普發現金服務處」布條想完美收割，普發1萬真的不像賴清德總統說的「買個菜就沒了」，這1萬元不但可讓人民好好運用，還可以讓人民目睹一幕幕官場現形記，撕爛這些民進黨政客的雙標假面。
其他人也在看
藍推設立院兩岸對策小組 綠有異見
大陸日前宣布立案偵查民進黨立委沈伯洋，國民黨立法院黨團12日端出3個解方，其中，包括成立跨黨派「立法院兩岸事務因應對策小組」，監督、協助與陸方交涉的機關，若黨團行文、院長韓國瑜召集朝野協商，即可共同討論形成共識；但綠委陳培瑜強調，該小組只是院內協調平台，不是繞過國安體系的兩岸談判捷徑。中時新聞網 ・ 2 小時前
新聞透視》選前政治試煉場 藍綠勘災動起來
宜蘭縣溪南區是民進黨票倉，綠營唯二執政的冬山鄉、蘇澳鎮都在溪南區，也在颱風中受重創，民進黨提名參選宜蘭縣長的律師林國漳以「行政院政務顧問」身分勘災，還貼緊C位陪同行政院長卓榮泰視察，藍營可能參選的議長張勝德、不分區立委吳宗憲也不落人後，各方人馬深入災區，既是實地關懷與了解民意，也是選戰布局。中時新聞網 ・ 2 小時前
何志勇表態參選 藍白合添變數
國民黨前發言人何志勇近日在交通部前部長葉匡時勸進下，宣布參選新竹市長，為明年新竹市長選情帶來變數。停職中的市長高虹安頻跑地方活動，並以極高票數挺過大罷免，爭取連任企圖明顯，藍、綠現階段態勢不明。地方普遍認為，市長寶座鹿死誰手，高虹安是否宣布參選連任仍是能否藍白合最大關鍵。中時新聞網 ・ 2 小時前
邁神隱爭議延燒 議會藍綠互嗆
高雄市長陳其邁執政以來，府會維持表面和諧，未料前天總預算交付審查時，陳其邁因先行離席，引發藍營不滿，搶占主席台、拉布條抗議，導致議事停擺、總預算延後審查。藍營12日再質疑，陳其邁神隱2小時，還沒去防災會議。議長康裕成呼籲，勿因政治攻防干擾防災準備。高市府也喊話，國民黨應盡速審查總預算案。中時新聞網 ・ 2 小時前
韓國瑜籲賴清德 廢台獨黨綱
大陸立案調查民進黨立委沈伯洋，賴清德總統11日喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓12日親上火線，指賴「自己生病卻讓人吃藥」，消費沈伯洋，轉化為台灣內部藍綠鬥爭，他建議賴應廢除民進黨台獨黨綱，並撤回「大陸為境外敵對勢力」說法。府方未對此回應，民進黨則批韓未譴責中國惡行，賴總統堅持捍衛台灣自由民主的憲政體制，何錯之有？中時新聞網 ・ 2 小時前
毒蛋流竄9縣市 國民黨團：衛福部和食藥署漠視消費者權益
芬普尼雞蛋流竄9縣市，外界質疑檢驗報告4日出爐、9日才公布，政府慢半拍。衛福部長石崇良11日聲稱，查到哪「公布到哪」，是否能更快讓民眾知道可再研究。對此，國民黨團書記長羅智強表示，食藥署早在4日就驗出中廣新聞網 ・ 1 小時前
陸委會籲朝野團結 沈伯洋赴德聽證會
大陸日前以涉嫌分裂國家罪對民進黨立委沈伯洋立案偵查，央視更播出專題影片起底沈伯洋。陸委會主委邱垂正12日表示，這是典型的跨國鎮壓，意圖威嚇與分化台灣，呼籲國人團結；大陸國台辦發言人陳斌華則稱，有關行動針對的是極少數的台獨頑固分子，不涉及廣大台灣同胞。中時新聞網 ・ 2 小時前
台東六星級公廁疑故障 縣府稱因供水不穩停用
台東縣府斥資1500萬元新建舊站特區公廁，今年7月啟用，近日遭質疑「全數故障」，引發網路熱議。對此，縣府澄清，並非設備損壞，是因自來水接管工程延宕，臨時用水水壓不穩才短暫停用。不過，縣議員黃治維質疑理由牽強，且「智慧化」名不副實。中時新聞網 ・ 2 小時前
出國前先分手？她逛免稅店他看飛機 「機場分手術」拯救旅行感情危機
根據《今日印度》（India Today）等外媒報導，奧利佛在《泰晤士報》（The Times）撰文分享，自己與未婚妻每次準備搭機出國，總因對機場節奏與習慣不同而爭執不斷。他偏好提早安頓，坐在窗邊觀察飛機起降；她則喜歡悠哉逛免稅店，甚至在登機口前仍閒晃。為了解決這個問題，兩...CTWANT ・ 9 小時前
沈伯洋裡外不是人
民進黨立委沈伯洋遭大陸公安部門立案偵查，並威脅展開全球抓捕，賴清德總統則喊話立法院長韓國瑜，應站出來維護國會尊嚴與台灣人民言論自由。韓在第一時間並未回應，隔天才罕見地舉行記者會公開回應，而大家都很想知道一向迭有金句的韓院長，究竟會如何回應賴總統的挑戰？中時新聞網 ・ 2 小時前
「中嗆斬首」川普避談不挺高市？ 小泉硬護主掀國會戰火
「中嗆斬首」川普避談不挺高市？ 小泉硬護主掀國會戰火EBC東森新聞 ・ 7 小時前
北市性別友善廁所 標章認證上路
為推廣友善環境，台北市社會局12日宣布「性別友善廁所標章認證制度」上路，副市長林奕華指出，期待透過明確的評核機制，讓公共空間安全、隱私有一致標準，也更具包容性，若是長輩在外上廁所需兒女協助，一樣可以使用性別友善廁所。身兼性別平等辦公室執行長的社會局長姚淑文表示，標章傳達包容與關懷，也代表城市對多元族群的尊重接納，預計最快明年1月有2處公營場館可獲認證。中時新聞網 ・ 2 小時前
中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱民進黨立委沈伯洋「台獨頑固分子」展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共跨境鎮壓，遭到藍白嘲諷。對此，媒體人陳揮文直言，沈伯洋面對中共打壓，當然要聲援，一票網友紛紛讚爆。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
男護士為減輕工作量！替病人注射「死刑用鬆弛劑」 半年內害死10病人
德國一名護理師因上班想偷懶、不想照顧病患，竟對病人注射高劑量的鎮靜劑、止痛藥，甚至還注射用於美國死刑的肌肉鬆弛劑「咪達唑侖」（midazolam），至少造成10多名病患喪命，因涉嫌謀殺罪，遭法院判處無期徒刑，且終身不得假釋。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
普發一萬入帳備註寫「行政院發」藍白轟厚臉皮：割稻尾第一
普發一萬今天起陸續入帳，但備註欄特別寫「行政院發」、「全民＋1政府相挺」，藍白今忍不住開嗆。民眾黨立院黨團列出行政院長卓榮泰、綠委們先前不支持普發現金的言論，酸民進黨割稻尾第一，竟把先前所稱的「違憲、賣台」普發一萬變自己德政。國民黨前發言人鄧凱勛也批，民進黨厚臉皮到不可思議。中時新聞網 ・ 17 小時前
普發1萬入帳 綠喊 「政院發的」 王鴻薇：厚臉皮最高境界
全民普發1萬首波今（12）日凌晨開始入帳，許多民眾已陸續收到銀行通知，民進黨也在Threads發文，稱普發現金「是行政院、不是立法院發的」。對此，國民黨立委王鴻薇翻出先前民進黨反對普發現金的言論，砲轟「厚臉皮最高境界」。中時新聞網 ・ 12 小時前
國軍裝甲車救災「輾壞2台車」 卓榮泰霸氣允諾：我跟顧立雄一人賠一部
受到鳳凰颱風影響，昨（11）日宜蘭不少地區發生淹水災情，就有民眾車輛拋錨，所以把車停在宜蘭中山路路中央，沒想到被救災路過的裝甲車輾過，愛車變成廢鐵，對此行政院長卓榮泰也表示，他跟部長一人一部沒問題，請國軍安心把工作做好即可，後勤工作由他們協助。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 8 小時前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前