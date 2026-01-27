備銀彈要快！日圓升息轉強 提前換匯增加

日圓走強，但台灣人還是好愛去日本旅遊，遊日熱潮，也導致換匯民眾增加。（圖／東森新聞）





日圓走強，但台灣人還是好愛去日本旅遊，遊日熱潮，也導致換匯民眾增加，創兩個月新高，升破155日圓兌1美元關卡，台幣兌日圓，要看到0.19的甜甜價，短期恐怕不容易。不過上半年有WBC還有櫻花季，一路到5月都是日本旅遊熱潮，銀行也發現，提早換匯的需求隨之增加。

寒假首日清晨6時，桃機排隊人潮滿到看不到盡頭，民眾提著大包小包，等待入關。受到過年及寒假效應，出國人數增加，即便是寒假第四天27日，出境人數依然有6萬5千多人，而入境旅客則維持在5萬6千多人，共有12萬2千多名旅客，經由桃機進出國門。

桃機遊客：「特別多人因為假期開始，所以今天有提早半個鐘頭，提早了大概多1個小時，去日本會期待遇到下雪，因為台灣看不到。」

不少國人期待到日本看雪，人潮擠滿桃機，多數人擔心check in需要更多時間，提早到現場。而相較於去年，今年寒假出國荷包也要多準備一點，整體團費上漲5%到8%。

品保協會公關主委李奇嶽：「在供需消長的情況之下，因為需求強勁，所以整體機票的漲幅是滿高的，因為日本線機位供應比較充足，所以日本線來講有漲，但是跟往年的狀況，還是相去不遠。」

去日本玩，匯率也有波動，近期日圓兌美元匯率急升，已經升破155日圓兌1美元關卡，甚至一度觸及153.39日圓是2個半月新高，雖然台幣同步轉強，周二台幣兌日圓仍在0.20字頭，但專家認為要再看到0.19的甜甜價，短期內恐怕不容易。

而三月有WBC賽事，4、5月的櫻花季影響，從寒假一路到5月遊日熱潮不斷，銀行也發現，近期日圓換匯需求明顯增加，上半年赴日旅遊高峰，確實比往年提前。不少人也把握相對低點分批買進，儲存赴日旅遊的銀彈。

