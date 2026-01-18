備300萬想直衝1300萬房！ 他跟銀行確認「貸八成沒問題」 一票網提醒：別卡太緊

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

房價居高不下，對許多想要買房的人來說，能否順利備齊頭期款，往往成為跨出第一步的關鍵。不過，頭期款準備到位是否就代表買房沒問題？近日，有網友發文表示，自己已存好300萬元頭期款，想挑戰購入總價1300萬元的房子，詢問這樣做是否可行，引發網友熱烈討論。

有網友發文表示，自己已存好300萬元頭期款，想挑戰購入總價1300萬元的房子（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在Dcard上以「頭期300買1300的房子可以嗎？」為題發文，表示自己目前已準備300萬元頭期款，並與銀行確認過，依照其職業與收入條件，貸款8成並沒有問題。他試算後認為，1300萬元房價若自備約22%，再加上10萬元的契稅與雜支，總額約落在296萬元左右，詢問網友們「這樣有沒有辦法過關？」。

貼文曝光後立刻引起討論，網友留言幾乎一面倒勸退，認為原PO低估了實際購屋成本，提醒「資金別卡太緊」，「兄弟還有仲介費1-2%，如果好死不死結果只能貸款7成，會直接炸開，建議最少3成自備款比較安全」、「房仲跟銀行說可以貸多少，只要還沒正式文書下來都是空談」、「確認過職業收入，那你確認過銀行對房子的鑑價嗎，還有地點也會影響貸款成數哦」、「收入與物件都會影響到成數，沒人敢保證，買賣契約可以註明成數」。

不少過來人也分享自身經驗，提醒裝潢與後續支出往往超出預期，「裝潢家具家電跟雜支不便宜，我準備兩倍的頭期款剛好花完」、「你不用裝潢？買家具？搬家嗎？支出要抓多一點」、「勸你多備，重點不是頭期而已，裝潢家具，即使慢慢買也最少最少備個50w」、「裝潢家具家電，我個人是先抓200」。

