傢俱配送師傅把「回收包材」 惡意棄置民眾車庫
就快過年了，不少民眾開始除舊布新！但宜蘭有民眾，買了日系連鎖家具店的床墊後，配送的物流業者說可以協助收走紙箱包材，沒想到最後，卻是通通丟在這位民眾附近鄰居家的車庫，害得這位民眾被鄰居誤會亂丟垃圾，更離譜的是物流業者把其他消費者的回收包材，也一併亂丟。
過年前不少人開始除舊布新更換家具，但宜蘭羅東有民眾在網上發文，購買日系連鎖家具店的床墊，物流師傅送來拆封後，還親切說我們會帶走垃圾，沒想到，竟是把床墊、紙箱，連同其他不是大型傢俱垃圾，全都被亂丟在鄰居車庫，讓當事人好傻眼，大半夜火速將紙箱整理好和鄰居致歉。
當事人謝小姐：「餐椅啊桌子的紙箱外包裝，全部都丟在他（鄰居）那邊，我說該不會是他們（物流）沒帶走吧，可是那師傅有說，他會把我的垃圾收走，結果竟然是整個丟在那邊，我也很傻眼。」
謝小姐說，當下物流師傅收走紙箱後，說會幫忙處理，但沒想到卻是這樣偷偷，把紙箱亂丟，隔天一大堆紙箱回收物，除了謝小姐購買的床墊，還有其它桌椅等家具，都是物流師傅丟棄的，謝小姐只能一早，等回收車來趕緊自己丟。
當事人謝小姐：「超多人（網友）除了我這個情況，也有一些網友遇到說，物流司機品質不好的狀況。」
連鎖家具品牌，如IKEA特力屋，如果付費組裝，師傅通常會免費將剩餘的紙箱與保麗龍等包材帶走，若只是運送到府，就不會主動收走包材，一般網購家具，如電商平台，可能會索取100到300元不等的工本費，視包材體積而定，而一般高級家具行，實體店面費用，通常已經包含在服務費或家具售價中。
家具行老闆耿先生：「大型的廢棄物，我們把它載回來之後，我們可以藉由到焚化爐去做處理，（會額外再加收費用嗎），基本上是不會的，一定是包含在全部的裡面。」
外包配合的物流業者出包，消息曝光後 ，還被發現似乎不是唯一個案，日系傢俱業者回應將請配送人員處理，但為時已晚，已經造成消費者困擾，恐怕也影響店家聲譽。
今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」 低溫下探8℃
寒流逐漸靠近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）日深夜影響台灣，週六（7日）中午北部氣溫驟降至14-16度，週日（8日）晚間全台急凍，台南以北低溫剩8-10度，高屏及台東11-13度，空曠地區恐再降2-3度，務必加強保暖。
今年最強寒流全台有感！氣象專家點4大特徵「這兩天最冷」
林得恩說明，此波強冷空氣影響期間與型態相當明顯，整體可歸納為以下4大特徵：一、影響時間長此次強冷空氣影響時間預估可達3至3.5天，從2月7日一路延續至2月9日。至2月10日後，各地氣溫才會緩慢回升，但清晨與夜間仍偏涼冷，尤其中南部地區日夜溫差將明顯擴大。二、影響範圍...
今年最強冷空氣！寒流週六侵襲 全台有感急降溫「這2天」最冷
今（6）日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、臺東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度。氣象粉專也提醒，氣象署已於最新一報將強冷空氣正式升格為寒流強度，不諱言就是今年入冬最強冷空氣報到。
二段式變天來了！寒流凍台「下探6度」 下波冷氣團接力時間曝光
週末要到了，天氣又會如何變化呢？天氣風險分析師吳聖宇就提醒，今（6）日開始的天氣漸轉差，週末寒流南下，溫度明顯轉冷。一共二段式變天，先濕後乾，這天又將有較強冷空氣南下，可能達到大陸冷氣團等級。
寒流將襲台！最凍時段「恐探5度低溫」 春節連假可望好天氣
明（7）日寒流南下中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，週日至下週一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。對此，氣象專家賈新興表示，本波最低溫出現在週日晚上至下週一清晨，西半部空曠區有出現5至7度低溫的機率。此外，短期氣候趨勢顯示，農曆年期間桃園以南及花東天氣穩定，宜蘭偶有短暫雨。
今晚變天雨區擴大！寒流接力發威 週末跌破10度「最凍時刻曝光」
好天氣快沒了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（6）日隨著北方冷空氣南下，天氣逐漸變得不穩定，週末受到寒流影響，北、東部有短暫陣雨，最冷時段落在週六晚間至下週一清晨，部分區域不排除出現10度以下低溫，高山也可能出現降雪情形。
明晚變天！週末寒流殺到「最凍時段曝」 低溫恐跌破10度
今（5）日台灣各地天氣穩定，僅迎風東部有些短暫陣雨，白天氣溫舒適偏暖，但日夜溫差大。對此，天氣風險公司分析師林孝儒表示，週末受強烈大陸冷氣團或寒流影響，最冷時段落在週六夜間至下週一清晨，尤其西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，有10度以下可能，務必提前做好保暖與低溫防範。
低溫10℃↓地區擴大！專家曝4大特徵「今年最強寒流」 最冷時段曝光
中央氣象署指出，今（6）日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、臺東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用；氣溫方面，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度，白天各地高溫稍下降，北部及宜蘭高溫約21至24度，中部及花蓮高溫約23至26度，南部及臺東高溫約25至29度，隨著寒流逐漸南下，明晚各地氣溫將進一步下降。
好天氣最後一天！明越晚越冷 週末防寒流「跌破6度」
吳德榮表示，6日白天各地高溫仍偏高，北部氣溫約14至26度，中部15至30度，南部17至31度，東部則約14至28度，南部與中部白天仍有偏熱感受。最新模式進一步顯示，7日氣溫將出現明顯下滑，且愈晚愈冷。北部及東半部降雨機率提高，中部雲量增加，山區亦有局部短暫雨發生的可能。...
週末寒流將報到！天氣風險提醒「2地區」輻射冷卻：有10度以下可能
[Newtalk新聞] 今日白天天氣持續回暖，週五晚起鋒面及強冷空氣南下，週末顯著轉冷，天氣風險公司分析師林孝儒指出，周末受強烈大陸冷氣團或寒流影響，冷時段落在週六夜間至下週一清晨：北部至東北部平地約10–13度，西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，有10度以下可能。 林孝儒表示，今日台灣持續為高壓迴流影響，各地天氣相對都還是比較穩定，僅迎風東部有些短暫陣雨，各地高溫約24-30度，低溫約15-20度，白天氣溫舒適偏暖，但日夜溫差大。 林孝儒提到，週五白天鋒面逐漸南下接近，北臺灣率先轉為多雲到陰、局部短暫陣雨；影響範圍尚不廣。晚間鋒面通過後強冷空氣接力南下，北部至東部轉為陰雨，雨勢與範圍擴大，北海岸偶有較大雨勢；中南部多為晴到多雲。白天各地高溫較今日回落約2–3度，晚間起北東部低溫降至14–15度，中南部約16–20度。 林孝儒強調，週末受強烈大陸冷氣團或寒流影響，北部與東部陰有短暫陣雨；中南部多雲或局部陰，降雨以山區為主。各地明顯降溫，最冷時段落在週六夜間至下週一清晨：北部至東北部平地約10–13度，中南部平地約11–14度；西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，有10度以下可能。雖水
今年最強寒流報到氣溫溜滑梯 下探10度連凍三天
生活中心／綜合報導被喻為今年最強寒流，晚間開始南下，氣溫會像溜滑梯，周日到周一是最冷的時間點，中部以北、金門馬祖，持續10度左右低溫，由於水氣配合，北部1000公尺以上高山，就有機會下雪，這波寒流連凍三天，要到周一白天，才會稍稍回溫，提醒民眾務必做好保暖。鋒面通過，各地雲量增多，天氣越晚越冷，今年最強寒流，週五開始南下，氣溫從20度以上，一路往下滑，周六只剩14度，一口氣下降7度，周日到周一最冷，下探10度低溫，還有專家預估，西半部、空曠地區只剩5-7度。氣象署預報員林伯東：「（周六）這天的天氣明顯轉冷，各地的低溫慢慢會降到，12度到16度左右，接著禮拜天到下週一的清晨，整天都是非常寒冷的情形，中部以北還有金門以及馬祖，都會有持續10度左右的低溫。」氣象署預報員林伯東（圖／民視新聞）寒流報到，冷到彷彿走入大型冰箱，不只冷，最慘的是一路濕冷到周日，水氣、溫度配和，北部的下雪高度也下降，從原本的1500公尺下修到1000公尺高山，就有下雪機會。氣象署預報員林伯東：「從7號一直到8號的狀況，北部基本上在1000公尺以上，就有可能降雪固態降水的情形，中部地區還有花蓮，大概2500公尺以上，可能有降雪情形，南部地區大概3000公尺以上，可能有降雪機會，如果到山區賞雪，可能要特別留意行車安全。」寒流報到周日到周一是最冷時間點（圖／民視新聞）這波寒流冷到下周一清晨，才會稍微回溫，下周三又有另一波冷空氣接力，提醒民眾務必做好防寒工作。原文出處：今年最強寒流報到氣溫溜滑梯 下探１０度連凍三天週一稍回溫 更多民視新聞報導春節連假9天出門不塞車 新北交通局懶人包一次看醫師公會全聯會全力促成基層診所春節開診凱基銀行祭出6.5%高利？搶攻年終獎金 細節曝出！
極端氣候襲歐亞 日本連兩周暴雪已38死 「李奧納多」風暴釀西班牙洪災
極端氣候襲擊歐亞，日本各地近兩周以來， 累計至今已有38人死於雪災相關事件、413人因此受傷，其中以新潟縣最為嚴重。 日本氣象廳表示，天氣預計將逐漸緩和，但多地降雪已超越往年水準，同時警告由於暖空氣湧入、氣溫回升，下雪地區需嚴防雪崩、屋頂落雪等事件。比如新潟縣長岡市白天氣溫達到8°C，這通常是3月才會出現的溫度，建議民眾如果要除雪，需要兩人以上結伴同行。 而在歐洲地區，西班牙南部的安達魯西亞（Andalusia）自治區，則因風暴「李奧納多」（Storm Leonardo）引發嚴重洪水，至少3000人撤離。空拍影片顯示，文化旅遊重鎮格拉納達（Granada）已成水鄉澤國。 當局對多地發出降雨紅色警戒，表示部分地區在短短數小時內的降雨量，可能相當於全年平均雨量。目前學校已預防性停課、高鐵暫停營運、多條道路暫時封閉。 葡萄牙情況也不遑多讓，冬季風暴接連帶來豪雨，導致災後復原速度緩慢。
新北貢寮「潮間帶遭下毒」 大量魚群暴斃.海水飄怪味
地方中心／陳崇翰 新北市報導新北市貢寮區馬岡漁村，驚傳有民眾下藥毒魚！當地里長前往海蝕平台潮間帶，發現有大量彈塗魚以及烏魚苗暴斃死亡，現場一度瀰漫藥水味，里長懷疑不肖業者，為了逼出躲在泥沙中的沙蠶，疑似利用石碳酸，來捕捉沙蠶，提供釣客作為魚餌，卻導致多種潮間帶生物死亡。新北市貢寮區福連里里長吳文益表示「一整片你看看這些海蟲，你看可憐啦為了抓這些海蟲。」平常只躲在石縫中，或是泥沙堆裡的沙蠶，大量漂浮在水中，就連烏魚苗、螃蟹以及生命力強大的彈塗魚，卻是無故暴斃，貢寮馬崗海蝕平台潮間帶上，驚傳疑似有民眾下藥毒魚。新北市貢寮區福連里里長吳文益表示「潮間帶就是所有很多動植物，魚蝦貝類產卵孵育小寶貝的地方，這不肖業者為了抓海蟲，毒死那些生物毒死那些動植物。」不少彈塗魚以及屋魚苗暴斃 當地里長懷疑不肖業者利用石碳酸捕捉沙蠶（圖／民視新聞）潮間帶多種生物，面臨生態浩劫，當地里長懷疑，疑似有不肖業者，利用石碳酸，來捕捉沙蠶，提供釣客作為魚餌，想要引出躲在泥沙中的沙蠶，卻連帶造成其他魚種死亡。新北市貢寮區福連里里長吳文益表示「釣具業者收購這個海蟲，給釣魚的人可以抓幾十斤的海蟲，為了賺那幾萬塊整個潮間帶，成千上萬的生命都這樣子結束了。」民眾疑捕捉泥沙中的沙蠶販售釣客 使用藥水導致大量生物暴斃（圖／民視新聞） 根據了解，沙蠶俗稱沙蟲，平常多半棲息在紅樹林泥灘地的泥沙中，半夜才會覓食現蹤，很少白天出現，常作為釣客餌料，民眾疑似半夜開來廂型車，涉嫌毒魚，里長誓言要揪出不肖業者。新北市貢寮區福連里里長吳文益表示「因為是三更半夜來，早上來的時候他已經跑掉了，我裡面有監視器，我知道他是開廂型車來的。」環保局人員到場採樣，初步檢驗水質酸鹼度正常，但不排除因為漲退潮，藥水已經稀釋，將進一步帶回化驗。新北市環保局稽查員表示「沒有極毒性反應啦，我現場在聞的時候，其實也沒有味道啦。」疑似為了抓沙蠶，汙染潮間帶，里長呼籲民眾，暫時不要前往當地採海菜，究竟半夜開車到海邊的藏鏡人是誰，有待後續釐清。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：新北貢寮「潮間帶遭下毒」 大量魚群暴斃.海水飄怪味 更多民視新聞報導惡「毒」手段！新北馬崗潮間帶疑遭惡意毒魚 里長急籲勿採野菜澎湖白沙鄉回收場凌晨大火！黑煙密布駭人畫面震撼曝光高雄女全裸陳屍升降台！男友追出門後失聯…父認屍跳針1句話
週末寒流南下「全台急凍」！氣溫像雲霄飛車 一圖看懂未來變化
要變天了！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，綜合最新氣象資料評估，週末南下的強烈大陸冷氣團將升級為寒流規模。
寒流發威「跌破10度」！11縣市低溫特報「連凍3天」7地非常寒冷
寒流逐漸南下，中央氣象署於今（6）日10時57分發布低溫特報，提醒今日下午至週日（8日）晚上局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。
凍到骨子裡！首波寒流強襲探六度 全台濕冷轉乾冷
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署示警，隨著鋒面通過，今年首波寒流預計自今（6）日晚間正式南下影響台灣。氣象專 […]
注意保暖！濕冷寒流週末來襲 賈新興曝：西半部恐出現5度低溫
氣象署指出，2月6日晚起至2月7日鋒面通過及強烈大陸冷氣團或寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷。氣象專家賈新興今（5）日說，週六至週日有受寒流影響的機率，預估本波最低溫出現在8日晚上至9日清晨，西半部恐出現5度低溫。
白天各地暖和 西半部留意日夜溫差大
中央氣象署表示，今(5)日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨。氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。離島天氣：澎湖晴時多雲，17至22度，金門晴時多雲，14至20度，馬祖晴時多雲，11至16度。此外，東南部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島則有長浪發生的機率，海邊活動請留意安全。氣象署指出，輕颱西望洋今日凌晨2時中心位於菲律賓東南方海面，未來偏西朝菲律賓南部移動，對台灣天氣無直接影響。更多新聞推薦 ● 參選新北市長發表首波政見 黃國昌提都更「三新箭」
今西部日夜溫差大！明晚起「強烈大陸冷氣團或寒流南下」明顯轉冷
[Newtalk新聞] 今（5）天各地大多為多雲到晴，中央氣象署表示，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭亦有零星短暫雨；白天西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨氣溫稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大。離島天氣方面，澎湖多雲，17至22度；金門晴時多雲，14至20度；馬祖晴時多雲，11至16度。 原位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓TD02已發展為輕颱，編號第2602號西望洋（PENHA），未來朝西往菲律賓南部移動，對台灣無直接影響。空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。 未來天氣方面，明天鋒面接近，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部、東北部地區及中南部山區轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲。明天晚起至週六鋒面通過及強烈大陸冷氣團或寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷； 明天北部、東北部及東部地區有短暫雨，東南部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，中部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。下週日至週一清晨強烈大陸
濕冷寒流將殺到！最冷時刻曝「急凍5度」 降雪時間出爐
把握好天氣，變天的時間又要到了！氣象專家賈新興今（5）日分析未來天氣，預估寒流可能在7日至8日影響臺灣，最低溫將出現在「這個時段」，提醒民眾多加留意。