傢俱配送師傅把「回收包材」 惡意棄置民眾車庫

物流業者把其他消費者的回收包材，也一併亂丟。（圖／東森新聞）





就快過年了，不少民眾開始除舊布新！但宜蘭有民眾，買了日系連鎖家具店的床墊後，配送的物流業者說可以協助收走紙箱包材，沒想到最後，卻是通通丟在這位民眾附近鄰居家的車庫，害得這位民眾被鄰居誤會亂丟垃圾，更離譜的是物流業者把其他消費者的回收包材，也一併亂丟。

過年前不少人開始除舊布新更換家具，但宜蘭羅東有民眾在網上發文，購買日系連鎖家具店的床墊，物流師傅送來拆封後，還親切說我們會帶走垃圾，沒想到，竟是把床墊、紙箱，連同其他不是大型傢俱垃圾，全都被亂丟在鄰居車庫，讓當事人好傻眼，大半夜火速將紙箱整理好和鄰居致歉。

廣告 廣告

當事人謝小姐：「餐椅啊桌子的紙箱外包裝，全部都丟在他（鄰居）那邊，我說該不會是他們（物流）沒帶走吧，可是那師傅有說，他會把我的垃圾收走，結果竟然是整個丟在那邊，我也很傻眼。」

謝小姐說，當下物流師傅收走紙箱後，說會幫忙處理，但沒想到卻是這樣偷偷，把紙箱亂丟，隔天一大堆紙箱回收物，除了謝小姐購買的床墊，還有其它桌椅等家具，都是物流師傅丟棄的，謝小姐只能一早，等回收車來趕緊自己丟。

當事人謝小姐：「超多人（網友）除了我這個情況，也有一些網友遇到說，物流司機品質不好的狀況。」

連鎖家具品牌，如IKEA特力屋，如果付費組裝，師傅通常會免費將剩餘的紙箱與保麗龍等包材帶走，若只是運送到府，就不會主動收走包材，一般網購家具，如電商平台，可能會索取100到300元不等的工本費，視包材體積而定，而一般高級家具行，實體店面費用，通常已經包含在服務費或家具售價中。

家具行老闆耿先生：「大型的廢棄物，我們把它載回來之後，我們可以藉由到焚化爐去做處理，（會額外再加收費用嗎），基本上是不會的，一定是包含在全部的裡面。」

外包配合的物流業者出包，消息曝光後 ，還被發現似乎不是唯一個案，日系傢俱業者回應將請配送人員處理，但為時已晚，已經造成消費者困擾，恐怕也影響店家聲譽。

更多東森新聞報導

解決「行李箱棄置潮」！成田機場引進衣物壓縮機

美國女疑睡夢中遭男友開槍射殺 遭塞桶內棄置公路旁

三峽2000坪農地變「瀝青堆」前科里長遭羈押禁見

