催婚新招！老董訂家規「3兒收入全上繳」 結婚還本帶利再送房

桃園中壢一位白手起家的老董父親，為鼓勵3兒結婚並養成儲蓄習慣，訂下收入全上繳的家規。（翻攝自pexels）

桃園市一位白手起家、現任國內知名企業董事長的父親，日前帶著3位兒子報名中壢美滿服務中心「個別一對一」聯誼活動，盼望他們早日成家。他表示，過去要求兒子們每月將薪水全數交由母親代為儲蓄，並承諾在兒子們結婚當日連本帶利一併返還，另加贈一棟房產作為新房。

位於桃園市中壢區的美滿服務中心指出，該父親日前帶著3位兒子報名「個別一對一」聯誼活動，希望透過專業媒人的安排，協助兒子們早日尋得配偶。他表示，家族親戚中已有透過中心配對成功的案例，因此才帶著兒子前來。

強制儲蓄：薪水上繳、結婚返本帶利再送房

老董事長經常訓誡孩子：「想得到自己想要的東西，就必須先得到擁有那個東西的資格。」為鼓勵3名已步入社會的兒子養成好習慣，他在3個兒子踏入社會前就建議他們將每月薪水，扣除生活開銷後全數繳入「國庫」，由母親代為儲蓄。因為孩子吃家裡、住家裡，這樣的強制儲蓄可以為未來打下基礎。

優質3兄弟不急著結婚：全力拚事業、盼超越父親

對於上繳薪水的家規，3位兒子皆表示認同父親希望他們養成強制儲蓄習慣的用意，然而也坦言目前仍專注事業發展，不急於結婚。大兒子說自己正全力衝刺事業；次子在家族分店中任職，盼打出成績，讓未來婚姻更有保障；么子則希望將家族企業發揚光大。雖然如此，他們皆強調如果有合適對象，自然會考慮組成家庭。

廣告 廣告

婚顧中心透露，當社工開玩笑說「若3位兒子不結婚，爸爸的『國庫』會越來越滿」時，董事長相當認真地回應：「錢再多有什麼用？我希望傳宗接代啊。」社工表示，將會慎重為3位兒子選擇條件相當的聯誼對象，希望能讓董事長早日達成願望。

更多鏡週刊報導

為什麼電梯一定要有鏡子？廠商揭「3大原因」 不是為了整理儀容

租屋族注意！2026年租金補貼新制上路 「1類族群」恐無法申請補助

「台灣有事說」惹怒中國 近半日本民眾支持！高市早苗民調不降反升創新高