催淚國片「最悍女警」出手反詐！李芷儀偕中警揭「信任遊戲」真相

〔記者許國楨／台中報導〕「往後倒，我會接住你。」這句在社群平台象徵無條件信任與陪伴的話語，卻被詐騙集團包裝成「把錢交出來」奪財陷阱，台中市第五分局偵查隊近日攜手曾是正牌警察、現為話題電影《陽光女子合唱團》演員的李芷儀，推出反詐短影音《信任遊戲：他只接住你的錢》，以強烈反差手法，直擊詐騙最核心的心理操控。

短片以銀行大廳為場景，還原假檢警、假交友與假投資常見套路，詐團身穿西裝手持手機，以「帳戶涉案、即將封管」恐嚇被害人，要求立即提領現金並交付「監管」，再以「往後倒，我會接住你」建立錯誤信任，鏡頭刻意放慢被害人倒下瞬間，下一秒急速反轉，歹徒只顧抱走現金，完全不接人，直白揭露「你交出去的不是信任，而是錢」。

廣告 廣告

影片中最大亮點，正是由李芷儀親自演出第一線執勤員警，她曾是台中正牌警察，近期更因在國片《陽光女子合唱團》中飾演強勢「最凶悍警」引發高度討論，這次脫下電影裡的冷酷角色，換回守護民眾的立場，透過「凶警察改演好警察」的強烈反差提醒民眾：「真正的檢警，絕不會叫你領現金、更不會要你面交監管。」

片中同時穿插刑警解析假投資話術，如「保證獲利」、「再補一筆就能出金」，以及要求保密、轉加LINE私聊等警訊；銀行行員也在短片中溫馨提醒，若確有提領大量現金需求，可先向警方申請護鈔。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄50歲男深夜躺匝道 3車連續輾斃嚇爆

獨家》縱放酒駕連坐女副駕還跟進民宿 台南帥警停職起訴

手刀對獎！2/6大樂透、今彩539、3星彩、4星彩獎號出爐啦

共諜剋星陳舒怡 揪辦退役中將

