催淚捧花！從配件到祝福幸運餅乾真皮小包因婚禮捧花話題爆紅

▲新娘捨棄傳統花束，改以五顆真皮手提「幸運餅乾包」組成捧花。（圖／網友授權）

【記者 陳姿穎／台北 報導】近日一場婚禮上的抽捧花環節在社群平台引發高度討論，新娘捨棄傳統花束，改以五顆真皮手提「幸運餅乾包」組成捧花，設計成「人人有獎」的祝福形式。貼文上線三天即累積超過13萬瀏覽、近7,000讚與1,000次轉發，留言區湧入大量討論，迅速成為話題焦點。

這名網友在貼文中以「絕對是我看過最有儀式感的新娘」分享，並帶著濃厚情緒描述，這場婚禮捧花設計的巧思，捧花不是傳統花束而是「用零錢包做成的花朵形狀」。抽捧花環節也與以往不同，現場由5位姊妹一起上台，每個人手上選的線都連著一顆包，形成「人人有獎」的安排，讓整個儀式更像是把祝福平均分配給每個人。原PO也提到，最讓人感動的一幕是包包打開後「真的像幸運餅乾一樣」，裡面藏著一張小紙條，上面寫著多句祝福，包括「不一定要快快結婚，找到自己最舒服的生活方式，就是最美的展現」、「婚姻不是終點，舒服與自由才是人生的底線」、「不用趕著快快成家，先把自己照顧好，就是最成熟的浪漫」。貼文最後，更將這份感動收束回女性自主決定生活節奏的選擇，直言「女生真的不用被傳統節奏綁住，不必為了交代誰而快快結婚、早早生子，可以照自己的步調生活，把人生過成自己喜歡的樣子，就已經很值得、也很漂亮了」，使這場婚禮儀式不只被視為創意橋段，也成為不少網友討論「祝福不等於催促」與女性生活節奏的共鳴引線。

▲BLANK SPACE Mini真皮幸運餅乾包，以圓潤的幸運餅乾廓型為設計靈感。（圖／品牌提供）

不同於過往象徵「下一個結婚的人」的捧花文化，這場設計更像是一封寫給姊妹們的祝福信。有網友留言表示「催婚捧花看過，催淚捧花第一次看」，也有人笑稱「這新娘太犯規了吧，幸運餅乾包包做成花朵也太可愛」，更有留言指出「新娘好用心，不會因為自己結婚了就覺得姐妹們也都要趕快結婚，是真心為姐妹們的幸福著想」，讓討論逐漸從創意本身延伸至女性對人生節奏的選擇。

隨著聲量擴散，留言風向也從單純稱讚視覺轉向對產品本身的好奇，不少路人主動詢問是否為訂製款捧花、包包品牌為何、花藝師是誰，使這款幸運餅乾包自然成為討論核心。

據了解，該款Mini真皮幸運餅乾包來自百貨時尚包款品牌BLANK SPACE，以圓潤的幸運餅乾廓型為設計靈感，採用亮面牛剖層皮革製作，包體在撐起時可維持立體輪廓，同時保留天然皮革柔韌、可變化的特性，讓包包在使用中不被定型。相較一次性花束，包包本身具備實際收納機能，可作為零錢包或小物件收納，亦可作為吊飾搭配，使祝福能在婚禮結束後持續陪伴日常生活。

隨著網友敲碗聲量升高，意外釣出包包品牌官方帳號回應，表示「人生不需要被填滿，每個選擇都可以為自己留白，走出最舒服的節奏」，呼應品牌長期主張的「留白（BLANK）」與「包容（SPACE）」理念，也讓不少網友注意到包包扣環上壓印的BLANK SPACE字樣，進一步理解產品背後的設計語言。

▲網友在年末交換禮物場合抽到包裝外型相似「神燈」的禮物，打開後才驚喜發現竟是近期討論熱烈的同款幸運餅乾零錢包。（圖／網友授權）

而負責製作捧花的Boogie Flower卜吉花房也現身留言區，透露傳統抽捧花多半只有一人中獎，但這次新娘希望每位姊妹都能收到祝福，因此選擇以可攜帶、且能延續使用的物件取代花束，讓捧花不再只是單一象徵，而是一份能被帶走、持續陪伴的情感。

當祝福不再等同於催促，也讓捧花與包包在這個充滿溫暖的畫面中，被賦予了更貼近當代女性處境的意義，在網友留言、品牌回應的互動過程中被重新理解與定義，幸運餅乾包也從日常配件轉化為承載祝福與價值的容器。

無獨有偶，相關討論並未止於婚禮情境，也有另一篇相同幸運餅乾零錢包的分享貼文在社群平台快速竄紅。該名網友於貼文中分享自己在年末交換禮物場合抽到同款幸運餅乾包，根據包裝外型原本猜測可能是「神燈」或「醬料杯」，打開後才驚喜發現竟是近期討論熱烈的包款，並提到送禮者靈感來自「前幾天才剛看過新娘捧花那篇」，讓兩則貼文在社群間形成串聯效應。該篇貼文上線短短一天即吸引約14萬次瀏覽、累積超過3,000讚，不少網友也在留言中直呼「禮物就是要包的讓人猜不懂」、「我今年也送這個欸！前幾天看到人家分享立刻殺去買」，使幸運餅乾包從婚禮祝福延伸至節慶送禮情境，再度引發關注。產品資訊： https://lihi.cc/bYb1X