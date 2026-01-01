催淚鐵窗女團1／林孝謙砸重金買翻拍權圓夢 改編韓片唱出女囚心聲

陳庭妮（左起）、翁倩玉、陳意涵、孫淑媚與安心亞等在電影裡各自表現不同的才華。（壹壹喜喜提供）

電影《陽光女子合唱團》是《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙與編劇呂安弦又一改編韓片作品，邀集翁倩玉、陳意涵、安心亞、孫淑媚等飾演女囚，以歌聲傳遞催淚親情。

為了使題材在地化，團隊深入田調，將受刑人背景、生活與相關法規融入劇本。從獨唱、合唱到編曲，藉風格各異的歌曲與音樂，帶動觀眾情緒，更添感染力。

15年前，以女子監獄合唱團為題材的韓片《美麗的聲音》在台上映，深深打動剛以《街角的小王子》當上電影導演的林孝謙，但當時的他並不知道可以購買翻拍權來拍。過了8年，他以韓片改編的電影《比悲傷更悲傷的故事》大賣，片商準備乘勝追擊，詢問他下一部電影計畫時，林孝謙開口希望改編《美麗的聲音》。

導演林孝謙（右）與多年編劇搭檔呂安弦（左）以深入的田野調查為電影打下基礎。

不過林孝謙的提案遭到質疑，「他們認為風險很高，因為監獄題材電影在台灣很難推，上一部賣座的作品是30幾年前朱延平導演的《火燒島》，而且台灣觀眾對音樂歌舞片接受度也不高。」各方反對下，這個想法只能擱置。之後林孝謙又拍了幾部片，但午夜夢迴仍然對改編《美麗的聲音》念念不忘，決定自己買版權。

「那時我把在中國大陸拍的兩部電影《一周的朋友》和《倒數說愛你》的酬勞，還有拍《比悲傷更悲傷的故事》賺到的錢，幾乎全都投入買版權，只留一些生活費。」林孝謙說：「大家以為翻拍是捷徑，其實沒有。我會想拍這個故事，是因為我真的很喜歡音樂，加上我從小學鋼琴學到高中，所以對音樂題材特別有感。」

林孝謙寫信向韓國CJ集團版權部詢問，對方報價之高嚇到他。「我又寫一封情文並茂的信，說明台灣市場現況與改編的誠意，並提到會找《比悲傷更悲傷的故事》女主角陳意涵主演，強調很有機會，希望他們相信我。後來CJ給了一個他們認為很優惠的價格，還附帶『互惠共榮』的條件，就是電影如果賣座，要有5%分紅。」

