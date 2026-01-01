催淚鐵窗女團2／牢房世界深入田調在地化 女星接受「入獄職前訓練」

片中安心亞（右）飾演的阿蘭穿著背心，因為她是小班長，左為新人何曼希。（壹壹喜喜提供）

電影《陽光女子合唱團》改編自金倫珍主演的韓片《美麗的聲音》，為了將故事移到台灣，導演林孝謙與多年編劇拍檔呂安弦就女子監獄、律政、社服單位人員等相關題材展開田野調查，為劇本打底。片中受刑人的背景設定也參考台灣的真實案件，像是遭性侵槍殺黑社會大哥的女孩、因家暴失手殺夫的殺人犯、或替丈夫頂罪的妻子等。

呂安弦表示：「我們去了兩次桃園女監，了解內部有哪些才藝競賽以及受刑人加分、扣分等賞罰機制，還有她們的工作、日常生活與用語、受刑人相處的生態等。例如：住的地方叫『舍房』、工作的地方叫『工場』；港片中常說的『放風』，在台灣稱『運動時間』；懲罰用的『禁閉室』則是『違規舍』。」

林孝謙補充：「受刑人依年資與表現分四等，隨等級有不同待遇，像片中安心亞飾演的阿蘭穿著背心，因為她是小班長，可以管人，也特別強悍，會帶頭行動。此外，監獄內買東西，都要列出清單，有很多限制。在這有他們的小世界與生存階級，也會看到女性逞兇鬥狠。」

雖然一樣以女受刑人將孩子送養為主線，但韓國與台灣的相關法規不同，劇情也有所調整。韓國攜子入監孩童最大只能到18個月，台版則依台灣規定改成滿三歲前送養；韓版裡的阿嬤角色因槍決移監，但台灣自2004年至今未有女性死刑犯伏法，因此改成阿嬤罹患絕症。

韓片《美麗的聲音》中金倫珍（右二）飾演攜子入監的女囚。（車庫提供）

林孝謙透露：「我們把田調內容與蒐集的資料整理成一本厚厚的田調手冊給每位演員，安排她們上課，算是『入獄職前訓練』，了解監獄內的規則與生活樣貌，例如：集合時要怎樣報數等，就連翁倩玉也一樣要上課，才知道狀況。」

至於演員在片中監獄的編號，則是參考拍攝的宜蘭監獄，女性以「8」為開頭，後面的號碼則依演員的生日設定，像片中表現搶眼的新人何曼希編號是8918，因為她的生日是9月18日。

