催淚鐵窗女團3／簽約3年遲遲未開機 2大原因讓翁倩玉「自投羅網」

導演林孝謙（中左）與已47年沒拍台片的女星翁倩玉（中右）在拍攝現場溝通。（壹壹喜喜提供）

林孝謙執導、呂安弦編劇的電影《陽光女子合唱團》改編自金倫珍主演的韓片《美麗的聲音》，韓方對於台版改編沒設下條件，但要審最後一版的劇本，同時在林孝謙買下翻拍權時，要求電影在3年內開機。沒想到這個條件，差一點就沒達到。

買下翻拍權後的3年期間，林孝謙、呂安弦積極田調、寫劇本，卻因找不到片中飾演阿嬤的人選，遲遲沒開機。林孝謙請韓方寬延6個月，並想盡辦法在期限內開機。結果，一則演唱會消息解決這個選角難題。

「我對演員設定嚴格的條件，尤其阿嬤是合唱團指揮，要有音樂與表演基礎，我們列出許多70歲左右能演、能唱的女星名單，可惜都沒邀成。後來安弦看到翁倩玉來台開演唱會的消息，我們直接去看，確定她不僅精力充沛且能歌能舞，於是去提案。」林孝謙表示：「當時已47年沒回台灣拍片的翁倩玉看了劇本很感興趣。」

「吸引她參與的兩個原因：一是故事跟音樂有關，二是她想在電影裡唱歌。」呂安弦與翁倩玉詳聊之後，重寫她的角色。「韓版的阿嬤是老師出身，但翁倩玉出場就充滿巨星氣勢，所以我們依她的特質修改劇本。」

翁倩玉確定演出，也使其他演員意願更高，苗可麗一聽有翁倩玉同台，就決定把握難得的機會。林孝謙很感謝苗可麗、鍾欣凌、陳庭妮等戲份較少卻仍力挺的演員，因電影在宜蘭監獄實地取景，一天工時12小時，扣掉來回車程3小時、梳化2小時、進出監獄檢查各半小時，能拍的時間可能只有6小時，但她們通告很滿，班表很難排，有時得靠拍攝角度或剪接變通。

孫淑媚（前排左二起）、安心亞、陳意涵、何曼希、鍾欣凌等飾演的女囚在監獄內練習唱歌。（壹壹喜喜提供）

因為要進監獄拍攝，工作人員會先確認哪場戲在哪裡拍、拍哪些鏡頭與需要的器材等，照表操課，節省時間。拍攝時獄方也全程派人把關各種細節，避免內容出錯。

