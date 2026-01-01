催淚鐵窗女團4／導演挑歌、填詞緊扣故事線 多樣談判技巧降低版權費

導演林孝謙（中）不只導戲，還負責選歌、洽談歌曲版權，有時更親自填詞。（壹壹喜喜提供）

根據韓片改編的《陽光女子合唱團》是台灣電影中少見的歌舞類型電影，其中音樂歌舞是全片重頭戲，編劇呂安弦鋪陳情節後，導演林孝謙再依戲中情境，安排設計歌舞內容，負責選歌、洽談歌曲版權，有時更親自填詞。

呂安弦表示：「編劇時我只管故事，沒有特別設定是歌舞片，而是劇情片裡有唱歌、跳舞，歌舞部分由導演處理。」

林孝謙解釋：「例如片中尬舞橋段，編劇只寫某一方第一次贏、第二次輸、第三次使出特別招式所以贏了，這時我就要去跟編舞老師討論舞蹈的內容。或是編劇寫出某個角色唱了哪一類的歌曲，我就要挑選歌曲，看有沒有版權問題，再去和唱片公司洽談。還有像〈幸福在歌唱〉〈再見的時候〉就是專為這部電影量身打造，歌詞扣緊角色的心境。」

全片出現十餘首歌曲，曲風多元，林孝謙補充：「原本有一首〈我心狂野〉，都拍好了，但後來受限片長忍痛剪掉。另外，〈幸福在歌唱〉有3個版本，〈再見的時候〉〈表白〉也各有2個版本。」

與唱片界有淵源且具作詞人身份的林孝謙共與四家唱片公司洽談版權，並列出清單標示每首歌的使用秒數、權利義務、授權狀況等。他也以「組合方案」「宣傳互惠」等談判技巧與唱片公司商量，將版權費總額壓到近百萬元。但他強調，為了推廣台灣的詞曲創作者，有一首台灣作曲者白蕊的兒童合唱名曲〈快樂真快樂〉在取得授權時，對方開多少價錢他就照付。

另外，在電影開拍前一個半月，導演林孝謙決定為阿嬤這個角色安排一首歌。「片中阿嬤生病，想藉由合唱團表演出去再看看這個世界，我想以一首歌來表現，可是我們已經沒錢買歌曲版權，因此就從100年前的老歌中找。」後來相中日本民謠〈海濱之歌〉，林孝謙重新填詞成〈時間之歌〉。〈時間之歌〉有翁倩玉獨唱的管弦樂伴奏版以及合唱版，但片中只出現合唱版，林孝謙希望獨唱的管弦樂版在電影票房破億時釋出，當成送給翁倩玉的禮物。

