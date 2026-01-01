催淚鐵窗女團5／一群女星「面壁」練發聲 專家助陣突破歌舞片關卡

孫淑媚（前排左一）、安心亞（前排左三）與陳意涵（前排左五）是獄中同舍房的室友，也一起登台演唱 。（壹壹喜喜提供）

林孝謙執導、呂安弦編劇的電影《陽光女子合唱團》 邀集陳意涵、翁倩玉、孫淑媚、安心亞、陳庭妮等主演，描述一群女囚透過歌聲表達情感，如何以聲音、畫面呈現音樂歌舞場面，也成為一大挑戰。

在音樂表現方面，林孝謙與配樂指導陳建騏以及指揮、合唱指導洪晴瀠密切配合。林孝謙表示：「建騏給了很多建議，像是把〈姐姐妹妹站起來〉編成偏可愛的爵士風、〈練舞功〉則編得很『女團』。洪老師不僅教演員們發聲、合唱，還很注重拍子、音準與和聲。」

配樂指導陳建騏是導演林孝謙合作15年的工作伙伴。（陳建騏提供）

呂安弦笑說：「練習時，洪老師一一教演員們怎麼唱，大家練得很開心，還有發聲練習、面對牆發聲等。看到一群女明星做這些練習，真的超有趣。」

一個半月的籌備期內，除安排演員歌唱、跳舞等課程，也把歌曲、舞蹈、表演重點與進度表等放上雲端，讓演員回家繼續做功課。

由於時間有限，排練時攝影師會在現場用手機側拍、思考動作與畫面如何呈現，並和副導演一起想分鏡。拍攝時，林孝謙將大型的場面戲排到後面，演員可利用拍攝過程找機會練習、培養感情與默契。他透露：「我覺得情感建立很重要，在戲裡我把吵架的戲先拍，因為不熟的人吵架比較容易。至於監獄內的感情戲也放在後面拍，演員們真的像是姐妹，拍起親情相關的哭戲感覺格外真誠。」

指揮與合唱指導洪晴瀠很注重合唱時的拍子、音準與和聲。（壹壹喜喜提供）

林孝謙坦言，拍歌舞電影最大的挑戰是掌握歌舞的節奏、整齊度以及合唱的和聲，而表演者的體力也是一大考驗。「人的體力跳4個小時就很累，較合理的方式是拍4小時後，如果沒完成，就先拍別的，之後再拍，彈性調整。」

儘管過程艱辛，但林孝謙與呂安弦都覺得收穫滿滿。呂安弦認為，因處理歌舞片的歌曲版權相當複雜，所以電影人不太敢嘗試，但是從台灣熱衷演唱會與不少音樂劇受到歡迎的情況，歌舞片市場一定存在。

