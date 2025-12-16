催熱冷凍財！ 日本蒲燒鰻風味片ＰＫ台灣熱炒料理

日本冷凍魚漿登台，商品包含蒲燒鰻風味片和松葉蟹風味棒。（圖／TVBS）

台灣冷凍食品市場蓬勃發展，疫情後規模已達450億元！日本冷凍魚漿品牌看準商機，正式進軍台灣，推出蒲燒鰻風味片和松葉蟹風味棒等產品。台式熱炒料理也推出冷凍版本，如塔香風味炒花蛤、鳳梨糖醋肉等，只需簡單加熱就能享用。這些多樣化的選擇，不僅滿足上班族需求，更搶攻宅經濟和懶人商機！

冷凍食品市場在台灣蓬勃發展，疫情後市場規模已達450億元，各式各樣的冷凍食品不斷推陳出新，滿足現代人忙碌生活的需求。日本冷凍魚漿品牌正式進駐台灣賣場，推出蒲燒鰻風味片和松葉蟹風味棒等產品；同時，台式熱炒料理也推出冷凍版本，包括塔香風味炒花蛤、鳳梨糖醋肉等菜色，只需簡單加熱就能享用，為消費者帶來便利的用餐選擇。

日本冷凍魚漿品牌看準台灣市場潛力，正式進軍台灣，在量販店搶先開賣。這些產品包括蒲燒鰻風味片，採用多層次魚漿壓制技術，將魚肉研磨成魚漿製成，消費者可以用微波爐、氣炸鍋或烤箱加熱，烤到焦香微酥後，搭配白飯就像日本鰻魚飯一樣美味。另外還有松葉蟹風味棒更為方便，甚至不需加熱，退冰後就能直接食用，日本當地人更喜歡將它作為冷盤享用。

松葉蟹風味棒退冰吃，蒲燒鰻風味片烤箱或氣炸。（圖／TVBS）

連鎖賣場副總經理林子文表示，冷凍食品去年已有雙位數成長，今年目前為止也已經超過11%以上。自疫情以後，台灣冷凍食品市場規模已達450億元，顯示出龐大的商機。

除了日本進口產品外，台灣本土冷凍食品也推陳出新。香菜雞塊在網路上引發熱議，只要放入氣炸鍋加熱後，剝開就能看到香菜融入雞塊中的特殊口感。更貼近台灣人口味的是，現在連台式熱炒店常見的料理都有冷凍版本，超商推出塔香風味炒花蛤、鳳梨糖醋肉、客家小炒等菜色，做成小份量包裝，微波加熱就能享用。

超商推台式熱炒塔香花蛤和鳳梨糖醋肉，冷凍微波食品。（圖／TVBS）

此外，市場上還有日本生乳可樂餅，結合日本境港海鮮和牛乳，只要用氣炸鍋料理，就能做出外酥內嫩的美味。這些多樣化的冷凍食品不僅滿足了上班族的需求，也搶攻宅經濟和懶人商機，讓民眾在忙碌的生活中也能輕鬆享用美食。

