催生催瘋了？中國「退休人員」產檢可報銷

▲中國北京市醫保提高產檢醫保報銷，但其中包括「退休人員」，引發網友熱議。示意圖。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國2025年出生人口僅792萬人，創下1949年建政以來新低紀錄，也是連續第四年負成長。北京市醫保局今年元旦起提高產檢醫保報銷，但其中包括「退休人員」，引發網友熱議。

北京市醫保局會同市財政局12日聯合印發《關於加強北京市產前檢查費用保障等有關問題的通知》，自1月1日起，全面提高各類醫保參保人員的產前檢查費用保障水平，「北京產檢內3000元以內全報，3000元以上報30%，最多報銷1萬元」，其中新增靈活就業、退休人員和參保居民等三類人員產前檢查醫療費用報銷，引發關注。

「北京退休人員產檢也可報銷」也在當日登上微博熱搜，引發許多網友熱議：「80後催不到，開始鼓動70後了」、「我以為我眼花了，退休跟產檢都能聯繫起來了」、「我有點不認識中文了」、「是鼓勵55、60歲以後生孩子嗎」、「年輕人上班，退休人員生育」、「想靠中老年人提高生育」、「這是退休日與絕經日賽跑」。不過，目前在微博都已經搜索不到「退休人員產檢報銷」的相關新聞和熱搜話題。

中媒《紅星新聞》報導，首都醫科大學國家醫保研究院原副研究員仲崇明指出，雖然退休與產檢關聯在一起出看很奇怪，但事實上是深思熟慮的結果，「不是捨本逐末、喧賓奪主地忽悠退休人員生孩子，而是如果退休人員生孩子也應該得到保障」，完善待遇的公平公正。

報導也提到，中國近年來有多起「超高齡生育」案例，2025年6月，邢台市任澤區的60歲高齡孕婦黃女士實施剖腹產手術，順利誕下一名男嬰；2025年11月，60歲的王女士和同為60歲的丈夫在兒子去世後，選擇輔助生殖，成功誕下一名男嬰；2025年12月，吉林一名62歲女子宣佈已懷二胎6個月，其社交媒體也透露，該女子也是喪子的失獨家庭。

