催生台灣新創515項專利申請! 第七屆高通創新大賽企業級 AI Agent 方案商行動貝果奪冠

第七屆「高通台灣創新競賽」（QITC）優勝名單出爐！高效節能企業級 AI Agent 解決方案的MoBagel（行動貝果）獲得殊榮；第二名為在智慧城市領域表現亮眼、於全球各地提供電動自行車租賃的MOOVO Mobility（運點科技）；第三名則為AI教育的PAIA Technology（帕亞科技）；分別獲得12.5萬美元、10萬美元與7.5萬美元獎金。未來可望在高通技術與豐富資源支持下，繼續發揮創新實力、邁向國際舞台。

今年度的冠軍團隊MoBagel以 C-Suites AI Builder平台為核心，結合高通高效低功耗的AI推論技術，為企業管理階層提供Agentic AI解決方案，包含報表生成、決策分析及自動化企業流程等，加速企業規模化成長，服務範圍涵蓋銷售與行銷、供應鏈、財務及製造等多個行業。

獲得第二名的團隊MOOVO Mobility將硬體、軟體與 IoT 打造成一體化系統，結合車輛、物聯網、軟體及門市營運等方面的專業知識，於歐洲、美國與亞洲提供電動自行車租賃，確保從第一天即能高效協同運作，迄今已累積數百萬次騎行，讓全新的出行方式成為可能。

第三名團隊PAIA Technology專注於雙軌 AI 解決方案，其競賽平台聚焦於AI教育領域，串連學習與應用並透過遊戲AI訓練與競賽，打造結合遊戲化學習與數位孿生的AI教育平台，讓學生能實際訓練並部署機器人，連結學校與產業應用場域，培育未來人才並協助企業加速數位轉型。

作為全球裝置上AI技術的領導者，高通致力以支持創新為核心理念。自2019年舉辦首屆「高通台灣創新競賽」（QITC），迄今七年來，高通透過為期六個月的育成計畫、資金補助以及國際級技術支援等豐富的資源，提供入圍團隊在技術方面的業師指導與諮詢，以及商業模式、智財權等營運策略方面的培訓，協助新創加速產品開發與國際市場接軌。

至2025年底，已育成69支台灣新創團隊，累計提出高達515項專利申請，成效卓越；此外還有11支團隊受邀加入Qualcomm Advantage Network，成為高通技術公司全球商用生態系的一員，充分展現台灣新創在全球市場的競爭力。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，很高興看到今年的QITC團隊展現出更成熟的技術整合能力與創新思維，透過結合高通平台與技術優勢，提出兼具創意與實用性的解決方案。期待與台灣新創和生態系夥伴攜手前行，持續推動AI落地，共同打造具全球影響力的AI創新生態。

