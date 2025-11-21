催生台灣新創515項專利申請! 第七屆高通創新大賽企業級 AI Agent 方案商行動貝果奪冠
第七屆「高通台灣創新競賽」（QITC）優勝名單出爐！高效節能企業級 AI Agent 解決方案的MoBagel（行動貝果）獲得殊榮；第二名為在智慧城市領域表現亮眼、於全球各地提供電動自行車租賃的MOOVO Mobility（運點科技）；第三名則為AI教育的PAIA Technology（帕亞科技）；分別獲得12.5萬美元、10萬美元與7.5萬美元獎金。未來可望在高通技術與豐富資源支持下，繼續發揮創新實力、邁向國際舞台。
今年度的冠軍團隊MoBagel以 C-Suites AI Builder平台為核心，結合高通高效低功耗的AI推論技術，為企業管理階層提供Agentic AI解決方案，包含報表生成、決策分析及自動化企業流程等，加速企業規模化成長，服務範圍涵蓋銷售與行銷、供應鏈、財務及製造等多個行業。
獲得第二名的團隊MOOVO Mobility將硬體、軟體與 IoT 打造成一體化系統，結合車輛、物聯網、軟體及門市營運等方面的專業知識，於歐洲、美國與亞洲提供電動自行車租賃，確保從第一天即能高效協同運作，迄今已累積數百萬次騎行，讓全新的出行方式成為可能。
第三名團隊PAIA Technology專注於雙軌 AI 解決方案，其競賽平台聚焦於AI教育領域，串連學習與應用並透過遊戲AI訓練與競賽，打造結合遊戲化學習與數位孿生的AI教育平台，讓學生能實際訓練並部署機器人，連結學校與產業應用場域，培育未來人才並協助企業加速數位轉型。
作為全球裝置上AI技術的領導者，高通致力以支持創新為核心理念。自2019年舉辦首屆「高通台灣創新競賽」（QITC），迄今七年來，高通透過為期六個月的育成計畫、資金補助以及國際級技術支援等豐富的資源，提供入圍團隊在技術方面的業師指導與諮詢，以及商業模式、智財權等營運策略方面的培訓，協助新創加速產品開發與國際市場接軌。
至2025年底，已育成69支台灣新創團隊，累計提出高達515項專利申請，成效卓越；此外還有11支團隊受邀加入Qualcomm Advantage Network，成為高通技術公司全球商用生態系的一員，充分展現台灣新創在全球市場的競爭力。
高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，很高興看到今年的QITC團隊展現出更成熟的技術整合能力與創新思維，透過結合高通平台與技術優勢，提出兼具創意與實用性的解決方案。期待與台灣新創和生態系夥伴攜手前行，持續推動AI落地，共同打造具全球影響力的AI創新生態。
更多太報報導
【鴻海科技日】入列OpenAI永動機！ 劉揚偉： 合作進度非常快 將在美國俄州生產
AI牽動能源！鴻海劉揚偉：電力等於算力等於國力 感覺核電政策有轉圜了
獨家／Google劍潭新辦公室啟動 ！鄰近英業達廣達「起家厝」風水揭密曝光
其他人也在看
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 9 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 6 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 2 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【房地產週報】台北預售屋地板價飆！每坪年漲20萬 新北人口逆轉！十月狂流失近9千人 豪宅交易腰斬！「迷你豪宅」風潮起
今年房市真的冷掉了！央行祭出的信用管制措施讓豪宅市場出現轉變，交易量不僅腰斬，平均總價也跌了一成，建商甚至被迫推出「小而美」的案子。不只台北受衝擊，新北也在經歷人口流失的危機，特別是板橋、永和、新莊等高房價區域，年輕人正在逃亡，十個月內就流失近9千人。最扯的是，台北預售屋的地板價已經飆漲到8字頭，比去年整整貴20萬元，首購族根本買不起，買房夢越來越遠。房市寒冬中，北漂南漂真的變成選項了。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前