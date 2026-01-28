催生台美聯合艦隊 林佳龍：以EPPD串聯「矽盛世」提升經濟韌性

即時中心／顏一軒報導

外交部長林佳龍今 (28) 日表示，第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話」(Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD) 已順利舉行，儘管華府近日遭逢嚴峻冰風暴，美國許多政府部門及學校停班停課，台美雙方仍在嚴寒天候下如期舉行對話並取得包括「確保AI供應鏈的安全」、「數位基礎建設」、「關鍵礦物供應鏈」、「無人機供應鏈」、「高科技人才培育」、「台美在第三國合作」與「雙邊經濟合作」等豐碩成果。

林佳龍指出，EPPD是在2020年川普總統第一任期內建立，作為以五年為一期的台美經濟外交對話平台；並在2024年經外交部建議與推動下，台美雙方決議將該架構再延長五年。

林佳龍也提到，現任美台商業協會 (USTBC) 主席柯拉克 (Keith Krach) 是推動 EPPD 的關鍵力量，日前兩人會晤時，他特別感謝柯拉克於擔任美國國務院經濟、能源及環境事務次卿期間，促成EPPD啟動，為台美經濟合作奠定關鍵基礎。

林佳龍表示，本屆EPPD是川普總統回任後首次召開，美方由美國國務院經濟事務次卿海柏格 (Jacob Helberg) 領銜，台灣則由經濟部長龔明鑫，以及外交部政務次長、經貿談判辦公室副總談判代表陳明祺共同率團與會；本次對話的重要成果之一，是台美雙方決議簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，並進一步提出七項具體合作計畫，同時成立工作小組，確保相關合作能持續推進、落地見效。

他進一步強調，面對地緣政治板塊快速變動，全球AI與半導體供應鏈正逐步打破過去僅以成本為導向的配置邏輯，轉而重視安全、可信與韌性，加速建構「非紅供應鏈」。在此關鍵時刻，台灣與美國站在同一條船上，攜手維護穩定的供應鏈安全，並共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

他並提及，美國國務院已於去 (2025) 年正式啟動「矽盛世」(Pax Silica) 倡議，聚焦強化AI產業鏈的供應鏈安全，台灣亦以嘉賓身分參與相關峰會，充分展現台灣在全球科技體系中的關鍵角色。近期台美關稅談判結果公布，更為雙邊經貿關係帶來具指標性的實質進展。

林佳龍期待，未來能在既有EPPD的基礎上，推動更制度化、具延續性的對話與合作機制，讓談判成果得以落實，並與「矽盛世」倡議形成相互連結與支撐，進一步凸顯台灣在 AI 產業鏈中不可或缺的重要性。

林佳龍指出，去年初為回應川普總統提出的「美國優先」貿易、投資政策與AI行動計畫，並落實總統賴清德「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」的整體戰略，他與產業界密切交換意見後，提出「台美聯合艦隊」的合作模式。

他認為，台灣具備世界級的製造實力與高度成熟的供應鏈整合能力，美國則擁有無可取代的創新生態系、關鍵核心技術與貼近全球市場的優勢；雙方若能強強聯手，將可更緊密串聯技術、資金與人才，不僅有助於共同因應外部挑戰，也能進一步提升台美及理念相近民主夥伴的經濟韌性，促進全球繁榮與安全。

為推動「台美聯合艦隊」具體落實，林佳龍透露，去年5月他率領國經協會、電電公會等產業代表赴德州考察，並見證電電公會與德州總商會簽署「德州—台灣經濟合作協議」；隨後也促成國經協會與美台商業協會簽署合作備忘錄，鼓勵雙邊貿易與投資持續擴大，讓民間動能成為台美合作最堅實的基礎。

此外，在行政院支持下，林佳龍也親自拜會德州休士頓市長、提出Taiwan Tower 計畫，作為台灣與德州政府共同服務在地台商、促進雙向投資的一站式服務據點；同時鼓勵航空公司增闢直飛德州、亞利桑那州與華盛頓特區的航線，以交通深化台美鏈結，並積極與美方洽商於鳳凰城設立新辦事處，以更貼近地服務當地國人與企業需求。

最後，林佳龍強調，外交部將持續透過行政院既有的「經濟外交工作小組」與「台美經貿工作小組」等機制，以務實穩健的步伐，協助台灣產業走向美國、走向世界，實現賴總統「經濟日不落國」的願景。

