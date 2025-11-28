催生熱門IP、線上聽團 台灣設計週展秀設計力

（中央社記者王寶兒台北28日電）讓人能在虛擬舞台前「趴杆」聽團，或是將抽象的台灣精神具象化為熱門IP，不同案例在2025台灣設計週特展中，皆展現設計之於生活的面貌，同時預告IASDR國際設計研究研討會將返台舉行。

2025台灣設計週由台灣設計研究院主辦，明天起正式起跑，而IASDR 2025 國際設計研究研討會也將在台灣設計週期間登場，以Design NEXT為主題，預計吸引超過800名設計與研究專業人士齊聚台北，探討設計的下一步。

設計師鍾秉宏今天代表策展團隊帶領媒體導覽2025台灣設計週特展，他表示，結合IASDR研討會主題，台灣設計週展覽主題訂為「DESIGN NEXT進未來」，不過他們不是要以設計對未來進行預測，而是藉由設計凝聚大眾對於未來的想像與共識。

鍾秉宏說，設計是一種行動，在過程中會不斷去思考想達到的樣貌，從而篩選價值。他們在展覽中展出27組設計案例，呈現設計在不同生活領域中如何展現想像，地上則搭配多組燈箱裝置，呈現半世紀來影響人類的重要設計。

由夕陽音樂與涅所未來打造的「夕陽小鎮」，此次在27組案例中展出，便展現設計如何因應時代快速回應人們需求。歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情席捲世界，在無法舉辦實體演唱會、見面會狀況下，他們因此打造線上虛擬小鎮，使用者可化身虛擬「聽團仔」，線上追星聽歌。

由設計師方序中操刀的吉祥物a-We也在其中展出，a-We誕生契機源自文化部在大阪世博期間舉辦的文化世博，方序中設定可愛軟Q的a-We是在板塊擠壓中出現，以此成為台灣文化精神象徵，累積大量粉絲。

展覽最後也設置投票互動區，例如「台灣的街景招牌錯落、建築風格多元，鐵皮與加蓋違建遍布期間，你希望？」題目，可選擇「維持現狀」或是「期望有規範」的方向蓋章，期望引起討論並讓觀眾思考不同的設計議題。

2025台灣設計週特展「DESIGN NEXT進未來」將自明天起於松山文創園區台灣設計館03展間展出，展期至2026年1月25日。（編輯：張銘坤）1141128