催生首位女縣長 勝選關鍵有二

金門縣長選舉之爭逐漸浮出檯面，同為藍營的2位金門政壇重量級人物楊鎮浯（前中）與陳玉珍（二排右）恐成「網內互打」，內部整合與尋求宗族支持恐將成勝選關鍵。（本報資料照片）

明年金門縣長選舉之爭逐漸浮出檯面，國民黨立委陳玉珍兼任金門縣黨部主委，掌握選舉布局；前縣長楊鎮浯近期動作頻頻，再爭縣長大位意圖明顯，一旦同為藍營的2位金門政壇重量級人物「網內互打」，內部整合與尋求宗族支持將是勝選關鍵。

金門一向為國民黨票倉，縣黨部主委又掌握地方所有選舉資源，陳玉珍於民國113年8月1日接任縣黨部主委，地方認為幾乎篤定由她代表國民黨出戰下屆縣長選舉，且勝出機率高；如今若同黨同志楊鎮浯執意參選，將形成「網內互打」局面瓜分藍營選票，縣長寶座花落誰家恐成未知數，內部整合將是一大關鍵。

不過國民黨內部也可能先整合，由陳玉珍在黨內團結（含楊鎮浯）支持下當選首位金門女縣長，屆時楊可投入陳留下的立委缺額補選後，117年獲黨提名立委連任，楊可穩坐立委而再望縣長寶座，在陳最多2任縣長任滿時，回鍋重掌金門縣政。而持此種看法的金門基層民代不在少數。

值得關注的是，左右金門選情的就是「宗族」力量。陳、楊皆為金門大姓，宗親人口多不勝數，2人若「同室操戈」，宗族團結支持與否更成關鍵；加上副縣長李文良最終若也挺身而戰形成「三腳督」局面，勢必會尋求已出過2位縣長的李氏宗親支持以厚植實力，不過李身為「金門女婿」，宗親會態度仍待觀察。

另一影響選情因素在參選人是否勤跑「紅白事」，金門講究人情味，尤其老年人口多，當面祝賀或慰問婚喪喜慶，比任何文宣都管用，「見面三分情！」跟長者們照過面，蓋選票時也好認人。