催生首位女縣長 勝選關鍵有二
明年金門縣長選舉之爭逐漸浮出檯面，國民黨立委陳玉珍兼任金門縣黨部主委，掌握選舉布局；前縣長楊鎮浯近期動作頻頻，再爭縣長大位意圖明顯，一旦同為藍營的2位金門政壇重量級人物「網內互打」，內部整合與尋求宗族支持將是勝選關鍵。
金門一向為國民黨票倉，縣黨部主委又掌握地方所有選舉資源，陳玉珍於民國113年8月1日接任縣黨部主委，地方認為幾乎篤定由她代表國民黨出戰下屆縣長選舉，且勝出機率高；如今若同黨同志楊鎮浯執意參選，將形成「網內互打」局面瓜分藍營選票，縣長寶座花落誰家恐成未知數，內部整合將是一大關鍵。
不過國民黨內部也可能先整合，由陳玉珍在黨內團結（含楊鎮浯）支持下當選首位金門女縣長，屆時楊可投入陳留下的立委缺額補選後，117年獲黨提名立委連任，楊可穩坐立委而再望縣長寶座，在陳最多2任縣長任滿時，回鍋重掌金門縣政。而持此種看法的金門基層民代不在少數。
值得關注的是，左右金門選情的就是「宗族」力量。陳、楊皆為金門大姓，宗親人口多不勝數，2人若「同室操戈」，宗族團結支持與否更成關鍵；加上副縣長李文良最終若也挺身而戰形成「三腳督」局面，勢必會尋求已出過2位縣長的李氏宗親支持以厚植實力，不過李身為「金門女婿」，宗親會態度仍待觀察。
另一影響選情因素在參選人是否勤跑「紅白事」，金門講究人情味，尤其老年人口多，當面祝賀或慰問婚喪喜慶，比任何文宣都管用，「見面三分情！」跟長者們照過面，蓋選票時也好認人。
其他人也在看
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
徐榛蔚明年卸任 游淑貞拚接班
花蓮政治板塊藍綠約7比3，向來是「鐵藍票倉」，現任縣長徐榛蔚已連任2屆，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢動作積極，魏更早就掛出看板等待時機。但國民黨說，除非有類似「同舟專案」恢復黨籍，且按目前時程，2人循黨內規定參選恐來不及；民進黨則不排除與無黨籍、第三勢力結盟，不提名縣長人選也會是選項之一。中時新聞網 ・ 1 天前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
也曾被戰狼惡搞 澳大利亞提醒日本注意中國伎倆
[Newtalk新聞] 中國本週要求航空公司退票、下架日本影片、不讓日本水產進口，試圖藉此對高市早苗施壓。曾因主張追究Covid-19，遭到中國報復的澳大利亞，稍早也提醒東京當局留意北京的招數。 《澳大利亞金融評論》（Australia Financial Review）的報導指出，中國針對日本內閣總理大臣高市早苗祭出的劇本，在澳大利亞看來再熟悉不過。 報導指出，北京將貿易武器化，轉而採取「戰狼」策略，曾在2020年對澳大利亞出口實施了價值200億美元的制裁，之後在現任的阿爾巴尼斯政府領導下，兩國關係（在中國面對川普高關稅壓力下）才重回正軌。 美國智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉（William Chou）指出，「中國正在從政與外交製造衝突，試圖兩面夾擊高市早苗。」他認為中國想要「轉移人們對她對川普外交的成功，以及她在國內高人氣的注意力。中國此舉是一次非常笨拙的嘗試，但畢竟總是有所嘗試。」 報導指出，中國官媒新華社和《環球時報》本週都張貼梗圖醜化高市早苗，中國網民也攻訐高市，駡她是「巫婆」、「麻煩製造者」。昔日澳大利亞莫理斯內閣要求追究疫情擴散責任時，北京方面也曾推出了一系列懲罰性貿易新頭殼 ・ 1 天前
台美軍演跨出一大步！ 陸戰隊「營級」首與美軍實兵對抗｜#鏡新聞
台美軍事演習，跨出一大步！鏡報報導，國造的玉山軍艦10月載著陸戰隊，執行「陸吼專案」，到關島進行1個月的移地訓練，也是我國陸戰隊首度以營級作戰單位，跟美軍實兵對抗。專家指出，這不僅能夠強化陸戰隊的實戰經驗，也象徵台美互信，能在印太區域發揮聯防效果，嚇阻共軍。鏡新聞 ・ 1 天前
綠營火速開除「月世界垃圾山」主謀黨籍 黃揚明對照前例：民進黨對高雄選情焦慮
高雄月世界日前被爆有不肖業者違法傾倒廢棄物，事件主謀為民進黨籍的岡山區碧紅里里長李有財及其兒子李子森，引發社會震驚，民進黨高市黨部表示將開除其黨籍，而民進黨立委賴瑞隆被指出出席李有財茶行開幕活動，賴瑞隆回應出席活動僅為民代行程。對此，媒體人黃揚明在網路節目《大新聞大爆卦》中表示，由此事件可見民進黨對高雄選情的焦慮程度，後續民進黨高雄市長初選的關鍵就是誰犯的錯......風傳媒 ・ 1 天前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
中日因「台灣有事」爆外交危機！三國領袖會談卡關 延燒至聯合國
根據《47NEWS》、《路透社》報導，日本身為2025年日中韓首腦會議議長國，原規劃於2026年1月在日本舉行峰會，但多名外交人士透露，中國已正式拒絕參與。北京認為高市的國會答辯挑釁中國核心利益，態度轉趨強硬。在爭端升高後，中國除呼籲民眾暫緩赴日，並停止日本水產品輸入手...CTWANT ・ 21 小時前
岡山綠營里長涉月世界垃圾山案 柯志恩：民進黨市長候選人也「自導自演」？
[Newtalk新聞] 高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭惡意傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，進一步查出幕後首腦為現任岡山區碧紅里里長李有財，將父子二人拘提到案並裁定收押。立法委員柯志恩今(22)日表示，過去她和涉及美濃大峽谷案的某議員特助站在一起，就被說是「自導自演」，如今民進黨籍市長候選人全和李有財站在一起，是否也是「自導自演」？希望外界標準要一致。 柯志恩指出，一開始看到李有財里長涉案，很多比較偏綠的媒體每次都不斷誇大他是前國民黨籍，結果後來證明他現在屬於民進黨籍，而且在他開的茶行中，民進黨市長候選人全部都跟他非常緊密站在一起，以這種標準來看，柯志過去和美濃大峽谷案某議員的特助站在一起，就被說成是自導自演，以這種標準來看，這位李有財和所有民進黨站在一起，是否也是自導自演？所以標準要一致。 柯志恩強調，這是民進黨籍里長涉案，應要由民進黨籍出面來澄清清楚，但無論如何，對於未來環境的保護，黨團大家都應該齊力來幫忙，對於亂倒垃圾的情形，市府應要祭出最嚴重的裁罰，未來才有辦法讓我們的環境永續，更加的乾淨。 民進黨高雄市黨部昨晚也發出聲明稿，針對媒體報新頭殼 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 20 小時前
花蓮徐榛蔚明年卸任 吉安鄉長想接班面臨多人卡關
花蓮縣長徐榛蔚將屆滿2任8年，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，有意問鼎2026年花蓮縣長選舉，不過挑戰者眾，各方陣營都想卡關，縣議員魏嘉賢積極佈署，已掛看板低調宣傳；縣議長張峻也動作頻頻；另方面，民進黨雖未決定人選，但已加強擴大操作反傅崐萁勢力，不排除透過結盟、合作求勝的可能。中天新聞網 ・ 20 小時前
黃國昌喊北市議員4+2席全上！藍白合恐上演「分票窘境」
政治中心／綜合報導2026選戰各黨派開始布局，週六民眾黨主席黃國昌現身自家議員黃瀞瑩舉辦的地方活動，喊出北市議員要「四加二」全壘打，但外界關注藍白合進度，白營恐怕擠壓藍營席次、上演分票窘境，對此國民黨台北市黨部主委戴錫欽表示，尊重民眾黨提名策略，國民黨也會衡量各區實力，務必單獨過半。前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪（11.22）：「比較生氣不耐煩的顏色，放在最下面。」動手DIY彩繪沙瓶，民眾黨議員黃瀞瑩週六辦園遊會，前主席柯文哲夫人陳佩琪都來力挺，選區活動和市民搏感情，現任黨主席黃國昌還讚學姊表現有目共睹，更喊對下一屆議員選戰、有信心！民眾黨瞄準北市九合一議員選戰，主席黃國昌喊出4+2全壘打。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌（11.22）：「四位的議員的連任，我充滿百分之百的信心，那展望2026年，我相信台灣民眾黨，在台北市4加2全壘打，絕對是可以達成的目標。」國民黨北市黨部主委戴錫欽：「我們就是充分尊重，民眾黨的一個提名策略，那我們也在衡量國民黨自己，在各選區議員的實力之後，會務必讓國民黨能夠單獨過半，也務必讓我們國民黨，及友軍的席次能夠極大化，過去提名的慣例，基本上會先保障現任。」先前藍白合國民黨主席鄭麗文才說一加一要大於二，白營設目標、可能變分票，藍營黨部主委戴錫欽喊先保障現任，但也會跟有意爭取的新人碰面，黃國昌布局北市，也頻頻叫板新北市長大位，民調卻落後太多，綠營已經做好一對一準備，明白撇除黃國昌。國民黨北市黨部主委戴錫欽回應民眾黨4+2，表示尊重民眾黨的一個提名策略。（圖／民視新聞）立委（民）蘇巧慧（11.21）：「（你是以這個一對一的狀況），（來做準備就對了），當然，（李四川強不強），當然強啊，川伯是一個很專業的公務人員，不管任何人就是現在檯面上，剛剛你提到的這些，我都有機會展現我的優勢，年輕創意會做事。」蘇巧慧點出優勢比拚李四川，恐怕黃國昌市長這局是乾坐冷板凳，不過他積極推新北議員人選，安插四大金釵投入選戰，但這又卡到藍營席次分配。新北市長侯友宜：「所有的合作一定要在共同的理念，尤其能夠創造出，人民有感的建設跟社會福利，這才是最重要的。」媒體人黃光芹則分析縣市議員複數選區，沒有協調的可能和必要，藍白合形式意義大於實質。藍白要跨進合作深水區，看來有難度。原文出處：黃國昌喊北市議員4+2席全上！藍白合恐上演「分票窘境」 更多民視新聞報導日本挺台「中國竟致函聯合國」！揚言動用自衛權 外交部震怒反擊范冰冰奪影后！致詞提「中國」惹議 他讚：只看演技這就是金馬價值安心生育！「這縣市」公托量勇奪全國之冠 市長：感謝托育員辛勞民視影音 ・ 10 小時前
中國批高市讓鉅額觀光收益蒸發 致函UN抗議
[NOWnews今日新聞]中日關係持續惡化，有中國媒體22日報導稱，高市早苗涉台言論已對中日文旅交流產生實質影響，同時中國常駐聯合國代表傅聰，也已針對此次中日衝突，致函給聯合國秘書長古特雷斯（Antó...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。 國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。 國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。 黃香菽總召指出，市府大動作新頭殼 ・ 1 天前
綠營高雄市長初選4搶1 郭正亮揭這人「低調卻最強」
2026地方選舉腳步逼近，民進黨陸續完成嘉義市、宜蘭、台中、台東、新北等縣市長提名，其中，需辦理初選的嘉義縣、台南市、高雄市受到注目。前立委郭正亮分析高雄市選情，直言賴瑞隆最低調但最強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」引日中對立 外交部：難直接解讀日本協防台灣
日本首相高市早苗日前表示，若中國武力犯台恐構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權，此舉引起中共不滿。對此，外交部釋出最新報告透露，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，倘台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，亦將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，爰本次高市首相答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
核食即起解禁！ 藍委：政治算計 食藥署：有科學實證
台北市 / 綜合報導 中日關係緊張，中國宣布停止進口日本水產品，不過，剛好我衛福部食藥署昨(21)日緊接著公告了福島五縣核食管制全面解禁，未來都將比照一般食品查驗，國民黨立委李彥秀質疑時機點敏感，有政治算計。但食藥署強調，自2011年起，我國對日本食品輻射邊境檢驗超過27萬批次，不合格率為零，規範調整是基於科學實證，無關政治。總統賴清德(11.20)說：「也許現在是吃日本料理的好時候了。」對著鏡頭秀出日式午餐，有來自北海道的干貝和鹿兒島的鰤魚，總統賴清德以行動，表達在中日關係緊張情勢之下，台灣對日本的支持，不過就在隔天昨(21)日，衛福部食藥署也緊接著公告，福島等五縣的核食管制全面解禁，福島核電廠。回顧2011年日本311大地震，導致福島第一核電廠發生核災事故，我國因此緊急公告，暫停進口受輻射污染風險地區食品，2022年，衛福部先逐步調整輸入規範採「風險產品管制」，包含5縣市指定產品禁止進口，11縣市部分高風險的開放品項則須檢附雙證，如今災後14年。食藥署依科學數據，認定我國對日本食品之風險評估的，額外輻射暴露風險為「可忽略」，且預告期間並未接獲反對意見，因此這些規定如今也將全數取消，調整為與其他國家進口食品管理一致標準，但新規一出也引發藍營立委質疑，立委(國)李彥秀說：「在敏感時機，開放福島的食品全面解禁，以政治算計凌駕民眾權益。」以政治算計凌駕民眾權益，衛福部食藥署署長姜至剛說：「依據科學的數據的分析，我國目前對日本食品的風險評估，額外輻射暴露的風險，是可忽略的。」 依據科學的數據的分析 ，我國目前對日本食品的風險評估，額外輻射暴露的風險是可忽略的，食藥署拿數據澄清。從2011年起我國對日本食品輻射，邊境檢測超過27萬次，針對福島等五縣2022年起也達到2萬4千多次，檢測結果全數合格，立委(民)陳培瑜說：「全世界大部分的國家，都已經對日本的食品採取正常開放。」全世界大部分的國家，都已經對日本的食品採取正常開放。實際上除了中港澳以及南韓，仍然對日本食品維持「全面禁止」，俄羅斯則是採取特定管制措施，其他國家包含美國加拿大英國等49國，早在2023年以前就解除日本食品限制，回歸常態管理，食藥署強調未來也會持續把關，來自日本及各國進口食品的輻射抽驗，保障國人「吃」的安全。 原始連結華視影音 ・ 1 天前