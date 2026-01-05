催生「１０萬」火急! 雲林加碼補助生第３胎起領１０萬

中部中心／蔡松霖 雲林報導

全國都面臨少子化挑戰，雲林縣政府繼前年推出「萬寶龍計畫」加碼生育補助，今年再度加碼，宣布「孩子是寶，三胎最好」，第三胎起生育補助10萬元，希望能更提升生育率。

小朋友熱情舞動可愛的模樣，熱人疼愛。雲林縣府再度祭出實質鼓勵生育，2026年祭出「孩子是寶，三胎最好」，生第三胎起補助10萬元，送給準三寶爸媽一份新年禮。準三寶媽：「很開心很驚喜，有點意外這樣子。」

準三寶媽：「這個補助對我們來說幫助很大，因為現在小朋友的尿布奶粉，是日常的消耗品，這10萬元可以拿來買這些備品。」

28歲已經生兩胎的謝小姐，準備下個月再迎接第3位孩子，正好能領到雲縣府加碼生育津貼。縣長張麗善更以自身例子，鼓勵可以生育多更多。雲林縣長張麗善vs.準三寶媽：「我一年生一個，我其實到31歲就已經生3胎，最好妳可以生5個，（哈好）。」

雲林縣長張麗善：「孩子是寶3胎最好，希望鼓勵生第三胎，我們期待（想生）第三胎的，能像我們（想生）第二胎的現在32.6%，大概就可以提高生第三胎的比率，對於目前整個台灣兩個人結婚，只有生育1.1個孩子，這是一個嚴重下降與不足的。」





雲林縣府公布今年元旦起，只要生產前父親或母親一方設籍雲林滿8個月，並於生產後在雲林完成出生登記，第一胎、第二胎補助各3萬元，第三胎起每胎補助提高至10萬元，且可與中央補助疊加請領，希望能為雲林生育率催生成功！





