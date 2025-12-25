催生！ 藍白推「未來帳戶」 學者憂緩不濟急

台灣在野黨針對少子化問題推出「台灣未來帳戶」政策，提議政府為每位12歲以下孩童存入5萬元基金，並每年再存1萬元，採投資成長型ETF方式，至18歲才可領出。此政策引發各方討論，淡江財經系教授聶建中認為這是不錯的配套措施，可補足孩子未來教育與生活所需。然而，北大社工系教授陳芬苓與台大副教授辛炳隆則擔憂18歲才能提領無法解決父母即時的經濟壓力，托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶更直言，此政策目的在於改善兒童貧窮，而非提升生育率。

在野黨效法美國前總統川普提出的孩童儲蓄帳戶概念，宣布推動「台灣未來帳戶」政策，規劃為12歲以下孩童由政府先存入5萬元基金，之後每年再存入1萬元，採用投資成長型ETF方式，直到18歲才可領出。除了政府提撥外，家長每年也可對存最高1萬元並享有抵稅優惠。淡江財經系教授聶建中表示，這是一個不錯的配套措施，能讓民眾在願意生育的情況下，也有能力養育孩子。他指出，這筆累積的五六十萬元資金，可以補足孩子在大學時期的學校基金與生活費用。有3個孩子的父親也對此政策持正面態度。

淡江大學政經系副教授林偉修認為，若採用市值型ETF操作方式，從長期來看，獲利確實有一定保障。然而，北大社工系教授陳芬苓則提出質疑，認為孩童在18歲前的花費較多，此政策無法解決父母燃眉之急，且領出的費用是否真正用在孩童身上也有疑慮。台大副教授辛炳隆也表示，18歲後才能提領的設計恐怕緩不濟急，難以即時緩解家庭經濟壓力。有家長認為，教育體制的改良才是根本，金錢支持只是輔助性質。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶更直接指出，這個政策的目的是改善兒童貧窮，而非提升生育率。在台灣的美國人則認為，養育孩子成本高昂，任何形式的幫助都是正面的。雖然此政策能幫助孩童存下第一桶金，但能否有效解決台灣少子化問題，仍然存在諸多疑慮。

