催稿才誕生！學霸鬼才曝合作金獎入圍者秘辛：全靠訊息轟炸

音樂鬼才Dac再度突破自我，攜手金曲獎入圍製作人、Robot Swing成員鄭昭元推出全新雙人創作專輯《Enough》。Dac擁有柏克萊音樂學院鋼琴與電子製作雙學位，曾以A2daC之名奪下金音獎最佳嘻哈單曲，2023年專輯《Love Hereafter》更一舉入圍金音獎六項，被視為新世代最不容忽視的音樂能量。

這次的合作全因鄭昭元一句「跟我合作，可以讓你的音樂變得更好」，促成兩位鍵盤手共同製作的罕見組合。《Enough》源於Dac在一段戀情後的情緒沉澱，將愛情、友情、親情與人際情感串連成完整敘事，以嘻哈、R&B、Neo-Soul與流行元素勾勒出溫暖卻帶著哀傷的質地。

專輯以〈Home〉探索漂泊與歸屬，首支單曲〈Walk〉獲顏社創辦人迪拉力讚，登上嘻哈月報第一名；與阿法合作的〈Feel〉展現性感曖昧張力，〈Hold〉則與privtespeech共同創作出淡淡哀愁的吉他編曲。最新主打〈Know〉則因Dac「催稿」鄭昭元而意外誕生。

Dac笑說：「在某段時間鄭昭元忙著別的專案，而我已完成好幾首歌，我開始對他有點不耐煩，就開始傳訊息轟炸他，像是『欸，你要多一點貢獻啦』！」經過頻繁催稿的幾天後，鄭昭元竟然丟出了這首具有高完成度的〈Know〉 Demo， Dac也透露內心的小劇場：「或許偉大的東西，是不能催的？但是沒催他，會有這首歌嗎？」



