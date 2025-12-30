「傭兵才看錢打仗」挨轟情勒要國軍做功德 鍾佳濱還原發言：藍側翼斷章取義

鍾佳濱稱軍隊保衛國家是靠軍人、武器是否精良，而非薪水，只有僱傭兵才看酬勞打仗。（資料照，鏡報林煒凱）

朝野僵持，1.25兆國防預算和年度總預算仍被擱置，國民黨要求政院先幫軍人加薪、警消退休保障，再來談總預算審查。綠委鍾佳濱今（30日）受訪回應，軍隊保衛國家是靠軍人、武器是否精良，而非薪水，稱「只有僱傭兵才看酬勞打仗」，重點是對岸不斷挑釁，國軍要有足夠的軍備應對，呼籲在野別再擋國防預算，一番話被批評情勒、要軍人做功德。對此鍾佳濱表示，發言遭藍營側翼扭曲造謠、斷章取義。

鍾佳濱上午在立院受訪時表示，過去這幾年從蔡英文到賴清德，都對國軍弟兄姐妹們非常重視，國防部長顧立雄還被笑稱「福利熊」，顯見其對提升國軍待遇非常重視。

鍾佳濱說，軍隊能不能保衛國家，靠的是軍人、武器是否精良，不是靠薪水，只有僱傭兵才是看酬勞去打仗；當然政府肯定國軍官兵對保衛國家的付出，也應該盡力維持、提升，讓國軍有合理待遇。

不過鍾佳濱說，今天問題不在國軍待遇，而是在對岸不斷提升挑釁、封鎖的情況下，國軍是否有足夠軍備來防衛國家安全，必須擁有充足待遇及精良武器，國軍才能回應敵外威脅，因此他呼籲朝野部分政黨，別再擋軍購預算和國防預算。

然而「只有僱傭兵才看酬勞打仗」的言論，遭到不少網友批評是在情勒國軍做功德，且整段話聽下來，砸大錢軍購似乎比幫國軍加薪更要緊。

對此鍾佳濱發文回擊，稱他明明表態支持提升國軍待遇，藍營側翼卻忙著當內應，扭曲他的原話，斷章取義成完全相反的詮釋，趁機提升中共氣焰、打擊國軍士氣，他奉勸藍營側翼停止造謠，強調備戰才能防止戰爭、團結才能抵抗分化，唯有正視敵人威脅、努力讓台灣變強，中國才會感到害怕。

