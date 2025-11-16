傲嬌舞棍鄭敬淏+黑白大廚趙宇鎮 黑幫動作喜劇《誰想當老大》電影韓國熱賣！5大看點、台灣上映時間整理
【文 / 黑色馬卡龍】gangster comedy新流行！黑幫動作喜劇《誰想當老大》 (Boss 2025) 描述黑幫老大驟世、呼聲最高的二把手純泰（趙宇鎮飾）和超強打仔強表（鄭敬淏飾）竟然都不願意當「新任接班人」？！繼位之戰變成「讓位之戰」、輸的人就得硬著頭皮當老大？荒謬鬧劇還沒完！本文整理《誰想當老大》 5大看點，包你買票進場能夠被逗樂且笑嗨嗨出場！
🍿《誰想當老大》
上映日期：2025/11/21
演員：趙宇鎮、鄭敬淏、朴智煥
《誰想當老大》看點1. 韓國熱賣開紅盤！2025年度最重要韓影！
《誰想當老大》已經在韓國搶先收穫了一波非常強勁的票房，上個月上映時，不但在短短5 天內突破 100 萬觀眾觀影人次、更近一步在10 天內累積超過 200 萬人次，連續多天奪下票房冠軍紀錄，可說是 2020 年疫情爆發之後，「觀眾最多的十月份新片」！一舉成為2025年度最重要韓影，這種現象級紀錄，非常值得愛電影的人士進場一探究竟！
《誰想當老大》看點2.業界眼光精準「看好」沒失望！
事實上，《誰想當老大》當初在上映前，就被認為「很可能會成為 2025 年喜劇電影黑馬」，有望延續韓國喜劇片在票房的勢頭。主因來自於趙宇鎮、鄭敬淏、朴智煥和李奎炯等員陣容被觀眾視為「可信賴的演員」，自帶基礎票房號召力。再加上有《Mr. Idol愛回歸》和《率性而活》的導演羅熙燦在幕後鎮守，這份擅長以新鮮獨特的角色，帶來獨一無二的娛樂體驗的導演，也是帶給觀眾與業界不少信心。而果然電影《誰想當老大》推出之後也證明大家的「看好」是對的！
《誰想當老大》看點3.趙宇鎮表演魅力爆笑又感動！
1979年出生的趙宇鎮（又譯趙祐鎮），因1999年以舞台劇《最後的擁抱】出道，多年來持續累積了不少佳作包括《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《陽光先生》、《局內人》、《分秒幣爭》、《錢力遊戲》、《永生戰》、《盜墓同盟》、《極速引爆》、《外星+人》、《哈爾濱》與《毒梟聖徒》等，很常在戲劇作品中展現完美的角色詮釋力，深深俘獲觀眾的心。這次在電影《誰想當老大》中，他飾演的「純泰」不想當老大，夢想是《黑白大廚》：成為中華料理餐廳主廚！但身為組織二把手，他一邊想要征服全國美食店、一邊卻被組織董事會拱上老大之位，讓他哭笑不得、拼命推辭！過程實在是爆笑又感動！
《誰想當老大》看點3.鄭敬淏討喜銀幕形象堪稱「最強花瓶」！
與人氣女團「少女時代」成員秀英穩定交往的鄭敬淏，被視為是「傲嬌職人專業戶」並也在《誰想當老大》發揮強大作用：由他飾演的「強表」，雖然是組織裡的正統繼承人，也是組織內最有力的繼任老大候選人，母親更期盼他在組織中大展鴻圖。沒想到在入獄服刑期間，他竟然宿命般地愛上了探戈，從此對老大之位不再執著，並立志成為探戈舞者！前所未見的破格演技變身與舞姿簡直讓他變成「最強花瓶」，在片中一邊跳舞、一邊打架的「老大候選人」與「探戈舞者」雙重魅力，絕對能夠迷倒觀眾！
《誰想當老大》看點4. 超強韓國口碑與評價
《誰想當老大》被韓媒指出，電影誇張的喜劇手法讓電影本身洋溢著濃厚的「過節氣氛」，但因呼應了 Z 世代對於「個人價值」、「自我實現」、「生活與工作平衡」的追求與思考，而讓這部電影也不僅止限於娛樂遍地範疇，尤其當今「能讓家庭觀眾全員」（各年齡層）都能一起進場觀影的喜劇已然不多，顯得《誰想當老大》的更加珍貴！新穎有趣的韓國口碑與評價持續累積，且商業上因有超過 200 萬觀影人次的進場，已經讓本片成為一部成功的商業片。
《誰想當老大》看點5. 反套路、反傳統的編劇敘事好新鮮！
《誰想當老大》中，兩大主角都是只想趕快遠離江湖的超強人士，各懷夢想（像是開餐廳、跳探戈）的核心角色反傳統設定，其實也讓當代觀眾看了會很有感：在人人追求「成功」的世道中，片中主角反其道而行、在荒謬與夢想的交錯中，展現當代年輕人「拒絕被定義、活出真我」的主流文化脈動！難怪會獲選釜山國際影展「今日韓國電影—特別首映」單元，並受讚「令人耳目一新的動作喜劇電影、令人回味無窮。」！
🍿《誰想當老大》
上映日期：2025/11/21
演員：趙宇鎮、鄭敬淏、朴智煥
《誰想當老大》即將於11/21全台上映。
