即時中心／高睿鴻報導

在立委陳玉珍等人的主導下，國民黨近期擬針對助理費修法，若法案通過，該款項就能由立委取得、可自行決定用途、甚至免檢據核銷；不僅遭外界痛批，完全無視助理權益，更藉此「自肥」、為自己憑空打造小金庫。因此，上百位跨黨派助理，不僅連署要求撤案、今（12）天更到北市中山南路集結抗議；卻也傳出，有立委刻意「惡整」參與連署的助理。對此，北市議員林延鳳呼籲台北市長蔣萬安正視此事，但兩人也因此爆發口角。

林延鳳於質詢期間提到，疑似有在野黨立委，飆罵反對修法的助理；以及，還對參與連署的助理「查水錶」，更逼人辭職、威脅要解雇等。因此，她特別提醒蔣萬安，國會助理的工作地點，正是位在台北市；故市府應密切注意，是否有違反「勞基法」等情事。

但另一方面，由於蔣萬安也和陳玉珍隸屬同黨，所以林延鳳呼籲，曾於立委任內被稱為「勞權戰神」、更承諾要為北市保障勞權、打造友善職場環境的蔣萬安，如今不僅應反對助理費除罪法案，更要親自打電話向陳玉珍、藍營黨團總召傅崐萁等人溝通。蔣萬安則回應說，「我公開地講，我的態度、立場非常明確」，相關法規修訂，都不應傷害到助理的權益，之後會找機會，與國民黨立院黨團的同志反映。

民進黨北市議員林延鳳。（圖／民視新聞資料照）

不過，雖然蔣萬安表面上肯認助理權益，但卻推託致電給陳、傅等人的要求，讓林延鳳大感不滿；後者當場問說，什麼時候可以打給傅崐萁跟陳玉珍？現在可以打嗎？蔣則回應，「現在還是總質詢，之後會另找時間」。不過，蔣萬安卻還趁機反酸說：「那議員有沒有（行政院長）卓榮泰的電話？跟他說財劃法要執行喔！」，而這樣的酸言酸語，也讓林延鳳更加火大，直接回嗆說「你不要問A答B！」。

豈料，蔣萬安依舊不依不撓，繼續追問林延鳳「要不要承諾打給卓榮泰？請他執行財劃法！」。不過，林延鳳則冷靜回應，要求蔣不要顧著跳針，「這招沒用，打電話那麼難嗎？你是放羊的孩子？」；蔣萬安則繼續碎嘴，繼續嗆聲「不要雙重標準，我說我會連絡，那妳要不要聯絡？」。

蔣萬安接著又稱，他也是在幫台北市民爭取權益，要求林延鳳一定要打給卓榮泰「不要雙重標準、不要違法違憲、別任意踐踏市民的權益」。只見兩人逐漸變成你一言、我一語、各說各話，場面相當混亂；讓林延鳳無奈總結說，「你剛剛講那些，只是讓大家看到你的傲慢而已啦！」。

原文出處：快新聞／傲慢！蔣萬安嗆議員「打電話叫卓榮泰執行財劃法」 議會淪吵架場

