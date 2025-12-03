即時中心／林耿郁報導

日本超人氣旅遊景點「上高地」，有「神明的故鄉」美譽，每年吸引破百萬遊客造訪；據長野縣松本市統計，今（2025）年最愛住在上高地的海外遊客就是「台灣人」，共有6千多台人曾在該地過夜，且數字超過第二名泰國、第三名香港，及第四名美國的遊客數量加總，成為真正稱霸上高地的國家！

輾壓各國！台灣人愛去日本不是新聞。數據統計，日本東北地區最大海外旅客來源國就是台灣；但除了東北，台灣人又稱霸了另一個知名的觀光景點：長野縣松本市上高地。

NHK報導，從今（2025）年1月起，至11月15日封山為止，上高地共迎來約166.5萬海內外遊客。這也是自平成十五年（2003）以來，該地睽違22年，首度突破160萬旅客大關。

此外，雖然在上高地住宿要價不斐，但仍有大量海外遊客願意砸下重金，也要在神明的居所棲息一宿。

松本市統計，從今年4月上高地開山以來，到10月31日為止，共有19,857名海外旅客留宿上高地內的飯店，比去（2024）年同期增加約5%，也是連續第三年刷新海外旅客的最高投宿紀錄。

且榜單第一名就是台灣人，有6,216名我國旅客今年曾住在上高地；遠遠勝過第二名泰國的2,642人、第三名香港的1,654人，以及第四名美國的1,643人；而且2至4名合計為5,939人，與台灣仍有近300人左右的落差。

松本市認為，此舉必須歸功於日圓疲軟，以及上高地的絕美景緻，持續吸引海外遊客造訪所致；希望未來也能吸引更多台灣、海外旅客，共享這片自然環境。

上高地（かみこうち，Kamikochi）同時是日本政府指定的「特別名勝」與「特別天然紀念物」；19世紀末，英國傳教士沃爾特·韋斯頓（Walter Weston）首次踏足這片土地，盛讚此處美景宛如「日本阿爾卑斯山」；從此上高地逐漸成為世人喜愛的登山、旅遊景點。

每年4月底，上高地都會舉行「開山儀式」，向上天宣告凡人的到來，並祈求護佑；直到11月15日正式封山，將山岳還給神靈與大自然。





原文出處：快新聞／傲視群雄！今年「6200台灣人」留宿日本上高地 成海外旅客第一名

