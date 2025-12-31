傳《捍衛任務》3A動作遊戲早期開發中，將鎖定次世代主機？

高人氣動作電影《捍衛任務》（John Wick）系列，最近被爆料出有一款高預算的 3A 改編遊戲進入早期開發階段。這項消息指出，獅門影業（Lionsgate）積極的計畫要把這個熱門 IP 擴展到電影以外的領域，並且是以「定期」的節奏持續推出相關內容，而這款電子遊戲正是其擴展互動娛樂版圖的重要一步。

電影僅有一款策略改編遊戲。（圖源：John Wick Hex）

根據知名遊戲爆料者 TCMFGames 透露的消息， 目前官方尚未正式公開遊戲玩法、負責的開發團隊或是預計發售的平台與日期，只確認該項目還處於非常早期的開發週期，是一款 3A 動作遊戲。雖然爆料中提到了 PS5 相關標籤，但實際對應的主機平台還有待後續確認。

《捍衛任務》是由基努·李維（Keanu Reeves）主演的電影系列，從 2014 年以來，其獨樹一幟的暴力美學、流暢的「槍鬥術」戰鬥風格，以及那深具魅力的殺手世界觀深受粉絲喜愛，並且在票房與口碑上都獲得相當巨大成功。雖然過去也曾推出過策略玩法的改編遊戲《John Wick Hex》，但確實有不少粉絲們都期待能有一款真正還原電影內容的 3A 動作遊戲。